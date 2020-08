Torhüter Jonathan Klinsmann (23) wechselt zu Los Angeles Galaxy in die nordamerikanische Fußball-Profiliga MLS. Der Sohn des früheren Bundestrainers Jürgen Klinsmann kommt vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen, wo er in der vergangenen Saison ohne Einsatz blieb. Das gab der US-Klub am Donnerstag bekannt gab.

Jonathan Klinsmann zieht es zu LA Galaxy

Klinsmann hatte vor seinem einjährigen Engagement in der Schweiz beim Bundesligisten Hertha BSC unter Vertrag gestanden, dort den Durchbruch allerdings nicht geschafft.

SID