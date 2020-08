Vor leeren Rängen wird sie nun also doch stattfinden: Die Champions League. In einem geänderten Modus, bei dem alle Spiele im gleichen Stadion stattfinden und auch schon in den Spielen vor dem Finale nur jeweils ein Spiel über das Weiterkommen entscheidet und auf das Rückspiel verzichtet wird. Jedes Spiel ist also ein Finale. Das macht die diesjährigen CL-Spiele vielleicht noch einen Ticken spannender, als sie es ohnehin schon sind. Deshalb ist eine gute Vorbereitung das A und O. Deshalb stellt sich die Frage, wie gut die Spitzenteams auf die CL-Saison vorbereitet sind.

Pure Dominanz: Der FC Bayern

Nach Wiederanpfiff der BL-Saison im Mai fegte der FC Bayern über seine Gegner hinweg und gewann seine achte Meisterschaft in Folge ohne Mühe. Das lag allerdings nicht nur an den ungewöhnlichen Video-Chat Trainingseinheiten, die die Bayern Profis absolvierten, sondern vor allem an der langen Pause, die den Spielern die sonst so seltene Möglichkeit gab komplett abzuschalten. Der positive Effekt der Zwangspause machte sich neben der Frische auf dem Platz auch daran bemerkbar, dass Verletzungen deutlich seltener vorkamen. Der Gewinn des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen setzte der Spitzenleistung in der Bundesliga die Krone auf. Nun haben die Bayern Chancen auf das begehrte Tripple aus Meisterschaft, DFB Pokalsieg und Champions League Sieg.

Die anderen Teams

Gegenüber den deutschen Teams in CL und Europapokal haben die Mannschaften aus England, Spanien und Italien einen entscheidenden Nachteil: Eine kürzere Pause. Da in diesen Ländern die Saison noch bis Ende Juli lief haben die entsprechenden Teams eine um einige Wochen verkürzte Pause und gehen praktisch direkt aus dem Ligabetrieb in die Pokalspiele. Eine, wenn auch nur kurze Pause ist jedoch ein immenser Vorteil, da die Topform nicht auf Dauer konserviert werden kann und vor allem auch im Kopf stattfindet. Vor allem im Profifußball ist deshalb das Kognitive von herausragender Bedeutung. Auf Dauer unter höchster Konzentration Top Leistungen erbringen zu müssen ist deshalb unglaublich schwer und ungleich fordernder, als zwischendurch komplett abschalten und neu aufladen zu können.

Der neue Modus

Vor allem der Modus, in dem CL und Europaleague dieses Jahr stattfinden ist interessant. Gespielt werden alle Spiele jeweils in einem Stadion und noch viel wichtiger, ohne Zuschauer. Besonders spannend sind dabei wissenschaftliche Erkenntnisse, nach denen die Heimmannschaft den entscheidenden Heimvorteil ohne unterstützende Fans beinahe vollkommen verliert. Das bedeutet, der neue Modus sorgt, wenn es schon nur ein Spiel gibt für mehr Gerechtigkeit, da beide Teams eine ähnliche Anreise haben und keines der beiden den Vorteil eines starken Heimpublikums genießen darf. Wir können uns so wie es aussieht also auch weiterhin auf spannende und theoretisch ausgeglichene Spiele freuen, die uns als Zuschauer vor den Fernsehgeräten fesseln.