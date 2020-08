Klublegende Raul hat mit dem Nachwuchs des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid als Trainer die Youth League gewonnen. Die Mannschaft des früheren Schalkers gewann am Dienstag das Finale in Nyon/Schweiz gegen Benfica Lissabon aus Portugal 3:2 (2:0).

Gewinner der Youth League mit Real: Raul

Raul (43), der von 2010 bis 2012 in der Bundesliga für Schalke 04 spielte, hatte seine aktive Karriere 2015 bei New York Cosmos beendet. Bei den Königlichen ist der einstige Ausnahmestürmer seit einem Jahr Coach der zweiten Mannschaft (Real Madrid Castilla) und betreute in diesem Jahr auch die U19.

SID