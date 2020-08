Der Finaleinzug des VfL Wolfsburg in der Champions League der Frauen hat dem übertragenden TV-Sender Sport1 eine gute Quote beschert. Im Schnitt 630.000 und in der Spitze 1,07 Millionen Zuschauer verfolgten am Dienstagabend den 1:0 (0:0)-Sieg des Doublegewinners gegen den FC Barcelona im Halbfinale des K.o.-Turniers im Baskenland.

Rolfö traf beim 1:0 Sieg der Wolfsburgerinnen

Auch das Endspiel am Sonntag (20.00 Uhr) wird bei Sport1 ausgestrahlt. Der zweimalige Titelträger Wolfsburg (2013 und 2014) trifft auf den Sieger des französischen Duells am Mittwoch (20.00 Uhr) zwischen Titelverteidiger Olympique Lyon und Paris St. Germain.

SID