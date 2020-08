Manchester City mit Lionel Messis langjährigem Coach Pep Guardiola hat für Sportwettenanbieter bwin die besten Chancen, den sechsmaligen Weltfußballer aus Argentinien unter Vertrag zu nehmen. Die Quote für einen Wechsel Messis zu ManCity beträgt 1,70. Hoch gehandelt werden auch Champions-League-Finalist Paris St. Germain (Quote 4,50), Inter Mailand (Quote 5,50) und Manchester United (Quote 9,00). Der 33-Jährige will seinen Stammklub FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen.

Will den FC Barcelona wohl verlassen: Lionel Messi

Läuft Messi künftig an der Seite Cristiano Ronaldos bei Italiens Rekordchampion Juventus Turin auf, zahlt bwin das 11,00-Fache des Einsatzes zurück. Eine Unterschrift des Ausnahmespielers bei Triple-Champion Bayern München scheint dagegen mit Quote 26,00 eher unwahrscheinlich - genauso wie ein Wechsel zu Jürgen Klopps FC Liverpool (Quote 34,00), zu Borussia Dortmund (Quote 51,00) oder zu Barcelonas Erzrivale Real Madrid (Quote 67,00).

Sollte Messi bei Schalke 04 oder dem Hamburger SV unterschreiben, würde das 251-Fache des Einsatzes fällig.

SID