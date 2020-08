Die letzte Fußball-Weltmeisterschaft liegt nun bereits zwei Jahre zurück und wir befinden uns genau in der Halbzeit zum nächsten großen Event. Der Austragungsort steht bereits fest, denn in Katar müssen viele Vorbereitungen getroffen werden. Schon jetzt wird viel über die Spiele spekuliert und die Nationalteams und ihre Trainings werden unter die Lupe genommen. Qualifikationsspiele für das große Event 2022 werden seit 2019 ausgetragen, am Ende kann jeder Kontinent nur eine gewisse Anzahl an Teams in die Endrunden in Katar schicken. Wie das Ganze aufgebaut ist und wer laut Expertenmeinung die besten Chancen hat, haben wir uns genauer angesehen!

2018 gewann Frankreich die Fußballweltmeisterschaft und ist für 2022 wieder ein Favorit.

Erste Prognosen für 2022

Schon jetzt beginnen Experten über die WM in Katar zu spekulieren. Dabei werden zahlreiche Faktoren miteinbezogen und es zählen nicht nur die Ergebnisse der letzten WM. Frankreich ist aber trotzdem ein klarer Favorit, nicht nur weil das Nationalteam den letzten Worldcup in Russland für sich entscheiden konnte, sondern auch, weil das Team damit bereits seinen zweiten Weltmeistersieg einsammeln durfte. In der FIFA-Rangliste, die nur nach einem Punktesystem zählt, liegen die Franzosen auf Platz zwei, nur wenige Punkte von Belgien entfernt. Ganz direkt kann man von dem FIFA-Rang allerdings nicht auf den Erfolg bei der WM schließen, denn Belgien hat den Weltmeistertitel noch nie erlangt, während Brasilien, dessen Team auf Platz drei steht, bereits fünf Mal die WM gewann. Buchmacher, die bereits jetzt Wetten für das Endergebnis zur Meisterschaft anbieten, sind sich ebenfalls sicher, dass Frankreich derzeit die besten Chancen hat, seinen Titel zu verteidigen. Laut den Sportwetten auf 888 Sport hat Frankreich mit einer Quote von 7.0 (Stand: 21.8.2020) die höchste Wahrscheinlichkeit auf den Sieg. Dicht dahinter folgen Brasilien und Deutschland mit einer Quote von 8.0 (Stand: 21.8.2020). Seit das brasilianische Nationalteam die WM 1958 und 1962 zweimal in Folge gewann, hat es kein Team mehr geschafft, zweimal hintereinander den Weltmeisterpokal zu gewinnen, ob es Frankreich in zwei Jahren schafft, ist also trotzdem alles andere als gegeben.

Das kleine Land Katar wird der Austragungsort der WM 2022

Katar als Austragungsort

Bereits 2010 wurde das Land Katar als Austragungsort für die WM 2022 ausgewählt. Im Vorjahr gingen 13 Länder in den Wettbewerb, die Entscheidung fiel dann unter den letzten fünf Bewerbern, nämlich zwischen Australien, Japan, Südkorea, den Vereinigten Staaten und Katar. 20 Stimmen konnten für die verschiedenen Nationen vergeben werden, mindestens zwölf musste ein Land erhalten, um gewählt zu werden. Solange keiner der fünf letzten Bewerber dies erreichen konnte, wurde eine neue Runde gestartet, aus der das Land mit den wenigsten Stimmen ausgeschieden wurde. Erst bei der vierten Runde konnte Katar mit 14 Stimmen den Bewerb für sich entscheiden und wurde als Austragungsort der WM 2022 festgelegt. Im März 2015 wurde dann noch eine Änderung des Zeitplans hinzugefügt. Hier wurde entschieden, dass die WM in Katar im Winter statt im Sommer abgehalten werden sollte, da die heißen Temperaturen im Land das Spielen im Sommer erschwert hätten. Damit startet die WM zum allerersten Mal in den Wintermonaten, das Eröffnungsspiel findet am 21. November 2022 in Al Khor statt. Beendet wird die WM mit dem letzten Spiel am 18. Dezember 2022, dann steht der neue Weltmeister fest.

Für die Austragung der Spiele stehen in Katar acht Stadien bereit. Eigentlich steht in den FIFA-Regeln, dass das Austragungsland mindestens zwölf Stadien zur Verfügung stellen muss, dies wurde allerdings nachträglich geändert, da man feststellte, dass diese Anzahl an großen Stadien für ein kleines Land wie Katar zu viel war. Die acht Stadien waren zum Teil bereits vorhanden und wurden nur erweitert, zum Teil wurden völlig neue Bauten in Auftrag gegeben. Die Spiele werden 2022 in folgenden Stadien ausgetragen: al-Bayt Stadium (Platz für 60.000 Besucher), Ahmen bin Ali Stadium (Platz für 40.000 Besucher), Education City Stadium (Platz für 40.000 Besucher), Khalifa International Stadium (Platz für 40.000 Besucher), al-Janoub Stadium (Platz für 40.000 Besucher), Doha Port Stadium (Platz für 40.000 Besucher), al-Thumama-Stadium (Platz für 40.000 Besucher) und das Lusail Iconic Stadium (Platz für 86.000 Besucher). Besonders der Neubau des Lusail Iconic Stadiums hat Aufsehen auf sich gezogen, denn das Stadion wird nicht nur das größte in Katar werden, sondern ist mit seinen goldenen Außenmauern ein echter Blickfang.

Die Qualifikation hat begonnen

Die Qualifikation für die WM 2022 hat bereits 2019 begonnen und wird erst kurz vor der Endphase in Katar abgeschlossen. Eigentlich wollte die FIFA bei diesem Worldcup 48 Teams in das Rennen schicken, statt den üblichen 32, nun entschied man sich jedoch wieder dagegen. Europa darf mit Abstand die meisten Plätze vergeben, andere Regionen sind mit deutlich weniger Teams in Katar. Europa (UEFA) stellt damit 13 Teams für Katar bereit, Afrika (CAF) erhält fünf Startplätze, Asien und Australien (AFC) gehen mit vier bis fünf Teams ins Rennen, allerdings qualifiziert sich Katar als Gastgeber automatisch und wird dabei als fünftes oder sechstes Team mitziehen, Südamerika (CONMEBOL) erhält vier bis fünf Plätze, Nord-, Mittelamerika und die Karibik (CONCACAF) erhalten drei bis vier Startplätze und Ozeanien (OFC) geht mit keinem oder einem Team ins Rennen. Die Kontinente oder Regionen, bei denen die Anzahl noch nicht sicher ist, dürfen in interkontinentalen Spielen um die Plätze kämpfen. Frankreich hat sich als Weltmeister bereits qualifiziert, Katar geht als Gastgeberland auch automatisch in die Endphase. Ansonsten sind noch viele Möglichkeiten offen, sich für die Spiele in zwei Jahren zu qualifizieren.

Die WM 2022 rückt bereits näher und die Vorbereitungen in Katar sind in vollem Gange. Während die Qualifikationen auf der ganzen Welt bereits begonnen haben, arbeitet man in Katar derweil daran, alle Stadien fertigzustellen und das Gastgeberteam auf den großen Wettkampf vorzubereiten. Frankreich geht als letzter Sieger als Favorit in die Turniere, die Konkurrenz ist allerdings groß.