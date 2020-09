Der erwartete Wechsel von Starstürmerin Pernille Harder vom deutschen Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg zum FC Chelsea ist offiziell. Wie der englische Champion am Dienstag mitteilte, hat die 27 Jahre alte Dänin einen Dreijahresvertrag bis 2023 unterschrieben. Die Blues zahlen angeblich eine Bundesliga-Rekordablöse von 350.000 Euro für Harder, die für den VfL in 112 Spielen 105 Tore erzielt hatte.

Wechselt von Wolfsburg zu Chelsea: Pernille Harder

Das letzte Spiel für die "Wölfinnen" bestritt Pernille Harder am vergangenen Sonntag im Champions-League-Finale in San Sebastian. Dort verlor sie mit dem VfL gegen Titelverteidiger und Rekordgewinner Olympique Lyon 1:3.

Harder, deren Partnerin Magdalena Eriksson ebenfalls bei Chelsea spielt, war im Januar 2017 vom FC Linköping/Schweden nach Wolfsburg gewechselt. Seitdem gewann sie immer das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal.

2018 wurde Harder zu Europas Fußballerin des Jahres gekürt. In der Spielzeit 2017/2018 (17) sowie in der vergangenen Saison (27) war sie Torschützenkönigin der Bundesliga. Zudem wurde sie in der abgelaufenen Spielzeit als erste ausländische Spielerin zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gewählt.

SID