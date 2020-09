Für alle, die Twitch noch nicht kennen: Twitch ist vor allem bei Jugendlichen eine sehr beliebte Plattform, die seinen Nutzern die Möglichkeit bietet, verschiedene Anwendungen zu live streamen. Vor allem Videospiele stehen hier im Vordergrund. Jeder kann seinen Lieblingsstream kostenfrei und ohne Registrierung verfolgen. Es ist somit ein Stück weit das YouTube des Gamings – nur dass es live ist.

Wer steht hinter Twitch?

2011 wurde Twitch in der Beta-Version veröffentlicht. Ein Jahr später gewann das Unternehmen den Webby Award „Webby People’s Voice Award“. Hier einige Daten zu Twitch:

Es gibt rund sechs Millionen Streaming-Kanäle. Diese werden von mehr als 45 Millionen Menschen weltweit genutzt.

2014 kam es zur Umbenennung der Justin.tv Inc. in Twitch Interactive Inc.

Amazon übernahm das Unternehmen im selben Jahr für 970 Millionen US-Dollar.

Twitch wird von einer Vielzahl diverser Spartenprogramme genutzt. Dort erfolgen Berichterstattungen über Videospiel- und E-Sport-Themen.

In diesem Jahr hat der Online-Riese Amazon Twitch mit seinem Sport-Repertoire weiter ausgebaut und einen eigenen Kanal eingebunden, in dem die großen Clubs ihre Bühne erhalten. Neben dem Glücksspiel in virtuellen Spielhallen, wo die Kunden oft Boni ohne Einzahlung und Freispiele gratis direkt nach der Registrierung erhalten, sind nun also auch Sportwetten hoch im Kurs. Viele Enthusiasten suchen daher ein Online Casino, in dem auch Sportwetten angeboten werden. Und was gibt es Besseres, als eine Live Wette zu platzieren und das Spiel dann in Echtzeit verfolgen zu können.

Große Clubs erhalten Ihre Bühne

Amazon verfolgt bereits seit langem das Ziel, Rechte an den großen Sportevents zu erhalten. Dazu zählen die Bundesliga, die Premier League, die Formel und die NFL. In diese Pläne soll Twitch noch prominenter integriert werden und so machte Amazon erst jüngst mit Aktionen wie der Übertragung der Premier League die ersten Schritte. Im Juli 2020 erfolgte die Veröffentlichung des Kanals TwitchSports in der neuen Kategorie Sport.

In der übernächsten Saison wird es dann auch hochklassigen internationalen Fußball geben, da sich Amazon die Rechte an 16 Partien sichern konnte. Dazu kommt noch das Engagement um viele amerikanische Wettbewerbe wie NHL, UFC und NBA. Auch berühmte Sportler sollen eingebunden werden. Beispielsweise streamte Formel-1-Fahrer Lando Norris, der regelmäßig auf seinem Kanal Videospiele überträgt, im Vorfeld des Rennens seine Vorbereitungsphase hinter den Kulissen. Doch bis alles so weit ist, folgt man am besten einigen bekannten Fußball-Streamern, die bereits eine Vielzahl von Followern haben.

Fußball-Streamer bei Twitch: FIFA, das beliebteste Spiel Deutschlands

Eines der beliebtesten Spiele ist die Fußball-Simulation FIFA von EA SPORTS. Das gilt nicht nur für das Spielen, sondern auch in Hinsicht auf das Verfolgen der Events. An Event-Tagen konnte FIFA 19 eine Zuschauerzahl von über 324.000 erreichen, während die Zahlen im Durchschnitt lediglich bei 5.500 lagen.

Einen besonders positiven Einfluss hat der Streamer Edwin „Castro1021“ Castro, der in Texas zuhause ist. Er zählt zu den besten und populärsten Fußball-Streamern weltweit und hat eine Follower-Gemeinde von fast 1,9 Millionen. Selbst im Sommerloch der FIFA 19 kamen bis zu 22.000 Zuschauer auf seinen Kanal.

Doch es geht um die besten Fußball-Streamer 2020 und daher hier die besten deutschen Streamer für FIFA 20. Unterschieden werden muss zwischen den verschiedenen Arten der FIFA Streamer. Darunter finden sich besonders gute Spieler, andere sind eher unterhaltsam. Zudem gibt es die, die viel Geld investieren und ständig Packs beispielsweise für seltene Spielfiguren ziehen. Bei letzteren handelt es sich um die sogenannten Menü-Streamer.

„LPMassive“: Rund 300.000 Follower

Ein Streamer, der zu den unterhaltsamen zählt. Sein Name: „LPMassive“. Bereits seit einigen Jahren begeistert er seine Community. Dabei zielt er auf Pack-Openings, Talks und Squad Building Challenges ab. Der auf Phuket (Thailand) lebende deutsche Menü-Streamer bietet auch Reallife Streams. In diesen gewährt er einen Einblick in sein Leben.

Doch wer es auf mehr Gameplay abgesehen hat, der muss andere Streamer suchen. Ein Beispiel ist „DieHahn“.

Daniel „DieHahn“ Brandt: Über 186.000 Follower

Ein interessanter Fakt von „DieHahn“ ist, dass er in der FIFA-Abteilung von Hertha BSC eSport als Trainer fungiert. Bereits vor seiner Funktion als Trainer machte er durch seine Streams auf sich aufmerksam. Mit Karrieremodus, FIFA Ultimate Team und fernab von Fußball mit GTA Roleplay sorgt er für ordentlich Unterhaltung.

Einer der beliebtesten Modi in FIFA ist der FIFA Ultimate Team Modus. Diejenigen, die es auf viel Gameplay abgesehen haben, schalten am Wochenende zur Weekend League ein. Wer noch mehr gutes Gameplay sehen will, der schaltet sich bei Danny „ProownezHD“ Liepolt zu.

Danny „ProownezHD“ Liepolt

ProownezHD ist ein Profi-FIFA-Spieler vom Fokus Clan. Er überzeugt nicht nur mit seinem hervorragenden Spielstil (Top 100 bei Gameplay), sondern auch mit vielen trickreichen Spielzügen.

Fußball eSports bei Twitch: FIFA 21

Anfang September sind die ersten Gameplay-Videos von FIFA 21 und FUT erschienen. Die Statistiken, die Karten der Spieler und ihr Aussehen sowie die Werte werden jedoch noch bis zum offiziellen Release aktualisiert. Aber selbst wenn es sich noch nicht um das fertige Aussehen von FIFA 21 und somit um die finale Version handelt, so sind in den ersten Videos bereits einige Neuerungen zu sehen. Veröffentlicht wurden die ersten Gameplay-Videos zu FIFA 21 von Profis und bekannten Youtubern wie Danny „ProownezHD“ Liepolt vom Fokus Clan (s.o.).

Die Fußball-Streamer werden vom neuen Gameplay sicherlich erfreut sein, denn es wirkt nun deutlich dynamischer und schneller als beim Vorgänger FIFA 20. So sind beispielsweise die Dribblings flüssiger und werden sie richtig ausgeführt, kann schnell für Freiräume gesorgt werden. Im Gegensatz zum Vorgänger würde damit die Offensive deutlich besser zur Geltung kommen – sofern sich das Gameplay bis zum Release nicht noch deutlich verändert.

Ein weiteres Feature, das symbolträchtig sein kann: Es wird möglich sein, Spieler zu loggen und sich mit ihnen ohne Ball fortzubewegen, ehe der Computer den Ball wieder zuspielt. Aufgrund der selbst gewählten Positionierung sind Doppelpässe deutlich effektiver, da der Pass genau zum richtigen Zeitpunkt in die Schnittstelle erfolgt.

In den Kommentaren zu den Videos zeigten sich die Zuschauer teilweise noch skeptisch, da sich die Spielmechanik bis zum offiziellen Release, der am 09. Oktober 2020 stattfindet, noch einmal ändern könnte. Erwartet wird die Demo von FIFA 21 am 22. September und somit 14 Tage vor dem offiziellen Start.

Foto: Richard Purgstaller