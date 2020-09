Die europäischen Fußball-Erstligisten geben in diesem Jahr insgesamt 870 Millionen Euro für die Nachwuchsförderung aus. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vor. Demnach liegt die englische Premier League mit durchschnittlich 6,1 Millionen Euro Ausgaben pro Klub auf Platz eins, auf dem zweiten Rang folgt die Bundesliga mit 5,3 Millionen. Dahinter liegen Frankreich (4,7 Millionen), Italien (4,6 Millionen) und Spanien (3,4 Millionen).

Die Zahlen gehen aus einem Bericht der UEFA hervor

Laut der UEFA haben sich die Solidaritätszahlungen des Verbandes "für die Juniorenförderung zugunsten von nicht an den UEFA-Wettbewerben teilnehmenden Vereinen" in den vergangenen zehn Jahren auf insgesamt über eine Milliarde Euro belaufen. 1629 verschiedene Vereine haben in diesem Zeitraum Gelder erhalten.

SID