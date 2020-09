Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor wird das Duell um den europäischen Supercup zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München und dem FC Sevilla leiten. Das gab die UEFA am Dienstag bekannt. Das Spiel zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Europa-League-Champion wird am 24. September in Budapest ausgetragen.

Anthony Taylor wird den UEFA-Supercup leiten

Unter der Leitung des 41 Jahre alten Referees aus Manchester haben die Bayern bislang eine makellose Bilanz. Im September 2016 bezwangen die Münchner unter seiner Spielleitung FK Rostow mit 5:0, im November 2017 gab es ein 2:1 beim RSC Anderlecht.

SID