Der Spielort Budapest für den Supercup zwischen dem Champions-League-Sieger Bayern München und dem Europa-League-Gewinner FC Sevilla ist von der Bundesregierung zum Corona-Risikogebiet erklärt worden. Die ungarische Hauptstadt steht auf der aktualisierten Liste des Robert-Koch-Instituts, deshalb wurde eine Reisewarnung ausgesprochen.

Budapest gilt nun als Risikogebiet

Nach den Plänen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) soll der Supercup am 24. September in der Puskas Arena vor Zuschauern ausgetragen werden. 30 Prozent der Kapazität von 67.000 Plätzen sollen belegt werden. Ungarn hatte aufgrund steigender Corona-Infektionen Anfang September die Grenzen für Ausländer geschlossen. Die UEFA hielt dennoch an der geplanten Austragung fest.

SID