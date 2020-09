Ein Coronafall beim Fußball-Traditionsklub Alemannia Aachen wirbelt den Spielplan in der Regionalliga West durcheinander. Die Partien gegen Fortuna Düsseldorfs U23 am Samstag sowie bei den Drittliga-Absteigern Fortuna Köln und Preußen Münster am 23. beziehungsweise 26. September wurden vom zuständigen Spielleiter offiziell abgesetzt.

Die ersten drei Spieltage finden ohne die Aachener statt

Nachdem ein Spieler der Alemannia positiv auf COVID-19 getestet wurde, müssen mindestens acht weitere Personen aus dem engsten Mannschaftskreis in häusliche Quarantäne. Nachholtermine für die Partien gibt es noch nicht.

SID