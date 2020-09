Sowohl die österreichische als auch die deutsche Fußball-Bundesligen sind wieder im vollen Gange, um den besten Verein des jeweiligen Landes auf dem Rasen zu küren. Doch nicht nur im Stadion lebt der Fußball, denn auch auf der virtuellen Ebene rollt der Ball. eSports erfährt aktuell steigende Bedeutung und macht auch vor dem Volkssport Fußball keinen Halt: Mit der österreichischen eBundesliga und der deutschen Virtual Bundesliga werden inzwischen die Meisterschaften auch virtuell ausgetragen. Mit dem steigenden Trend der Videospiele ist der Fußball inzwischen auf zahlreiche Weisen auf der digitalen Ebene vertreten.

Bild von EVGCulture von Pexels

Die Bundesligen im eFootball gehen in die nächste Runde

Der Fußball ist im eSports angekommen: Turniere im Fußballsimulationsspiel FIFA erhalten immer mehr Aufmerksamkeit sowohl von Zuschauern und Spielern als auch von den Fußballvereinen der Bundesligen. In Österreich und Deutschland messen sich die Bundesligateams bereits im virtuellen Fußball an der Konsole in nationalen Ligen. Seit 2017 wird in Österreich die eBundesliga ausgetragen, seit 2018 die Virtual Bundesliga Club Championship in Deutschland. Im Herbst 2020 gehen die virtuellen Ligen im eFootball in ihre nächste Runde, um das beste Team der Bundesliga zum Meister an der Konsole zu küren.

In Deutschland startet die Virtual Bundesliga Club Championship mit 26 Teams mit einer Rekordbeteiligung in ihre dritte Saison. Dabei schicken Bundesligisten aus der ersten und zweiten deutschen Liga ihre eigenen Kader an eSportlern ins Rennen, um den Teambewerb für sich zu entscheiden. Unter anderem der FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg und weitere sind dabei. In der nächsten Saison geht es in Deutschland darum, dem SV Werder Bremen den Titel streitig zu machen. Auch in der österreichischen eBundesliga startet der Bewerb im eFootball in eine nächste Runde. Alle Vereine der österreichischen Bundesliga sind dabei. In der vergangenen Saison sicherte sich das Team von Red Bull Salzburg an der Konsole den Meistertitel im Teambewerb. Damit verteidigten die Salzburger ihren Titel, den sie bereits im Vorjahr erstmalig erzielten. Wird ihnen der Erfolg ein drittes Mal gelingen?

Bild von StockSnap auf Pixabay

Kicken auf dem Rasen und virtuell

Fußball ist sowohl in Österreich als auch in Deutschland Volkssport Nummer eins. Was früher ausschließlich im Stadion und auf dem Bolzplatz stattfand, ist bereits seit dem Einzug der Spielkonsolen in die Haushalte der Bevölkerung auch virtuell erlebbar. Die eBundesliga und Virtual Bundesliga werden beide im weltweit beliebten Fußballsimulationsspiel FIFA an der Konsole ausgetragen. Die Spielserie feiert eine lange Tradition, denn der erste Titel erschien bereits 1993 von Electronic Arts. Mit der allgegenwärtigen Beliebtheit des Spiels sind in der Zwischenzeit zahlreiche weitere Spiele entstanden, die den Sport auf die virtuelle Ebene heben.

Direkter Konkurrent in der Simulation ist das Spiel ProEvolution Soccer, welches mit dem Turnier eFootball PES 2020 von Konami ebenfalls im Rahmen von eSports gespielt wird. Beliebt ist zudem der Football Manager, der seit 2014 die österreichische und seit 2019 auch die deutsche Bundesliga enthält. Hier wird sich allerdings nicht auf das Spiel auf dem Rasen, sondern auf das Leiten eines Vereins konzentriert. Auch in der Welt des Glücksspiels ist Fußball bereits vertreten, so etwa im Casino online im William Hill Spielangebot. Hier wurde unter anderem im Football Roulette dem Casinoklassiker ein neuer Dreh verpasst, während der Slot Top Trumps Football Stars das Fußballerlebnis auf die Walzen des Spielautomaten bringt. Auch auf dem Mobilgerät ist der Ball immer mit dabei, denn die Spiele-Apps im Google Play Store bieten eine Vielzahl von verschiedenen Fußball-Games für das Smartphone. Damit ist der Volkssport längst auch virtuell und digital beliebt.

Die österreichische eBundesliga und deutsche Virtual Bundesliga starten in ihre nächste Saison, um den Meister im eFootball an der Konsole ausfindig zu machen. Fußball erfährt eine immer wichtigere Rolle auch auf der virtuellen Ebene, während eFootball immer mehr Fans und Bundesligisten in seinen Bann zieht. Wer wird in der nächsten Saison den Titel an der Konsole nachhause holen?