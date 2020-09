Stürmer Matheus Cunha vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist als Nachrücker erstmals in die brasilianische Nationalmannschaft berufen worden. Nationaltrainer Tite nominierte den 21-Jährigen, der von RB Leipzig nach Berlin gewechselt war, am Freitag für den verletzten Gabriel Jesus (Manchester City) für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele.

Cunha wurde für die Qualifikationsspiele nachnominiert

Der fünfmalige Weltmeister Brasilien beginnt seinen Weg zur WM 2022 in Katar mit den Duellen am 9. Oktober gegen Bolivien und am 13. Oktober in Peru. Gabriel Jesus hatte am Montag in der englischen Premier League gegen die Wolverhampton Wanderers eine Verletzung erlitten.

Cunha hatte sich Anfang des Jahres als Torjäger bei der südamerikanischen Olympia-Qualifikation in den Blickpunkt gespielt. Für die brasilianische U23 erzielte der Angreifer insgesamt 14 Tore in 16 Spielen.

