Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und sogar Borussia Mönchengladbach sind genug starke Mannschaften, um den Titel zu gewinnen. In diesem Bericht werden wir die Stärken jeder Mannschaft analysieren und die Gewinnwahrscheinlichkeit bewerten, um Ihnen die besten Wett Tipps zu bieten.

Bayern München

Bayern München ist der Favorit für den Gewinn der Bundesliga in dieser Saison. Bayern München hat acht Mal nacheinander gewonnen und ist der Meister von Champions League mit seinen 11 Spielen, 11 Siegen und dem ersten Europapokal seit 2013. Die Mannschaft war im Dezember auf dem siebten Platz, aber im November holte das Team 58 von 60 möglichen Punkten aus ihren letzten 20 Ligaspielen.

Quoten für Bayern München: 1,12

Borussia Dortmund

Der norwegische Superstar kam im Januar nach Dortmund und hat mit 16 Toren in 18 Spielen einen sofortigen Eindruck hinterlassen. Es gilt als einer der besten Stürmer der Welt, unabhängig vom Alter, und wird in diesem Jahr in einer Reihe von Thorgan Hazard, Marco Reus, Jadon Sancho und Giovanni Reyna ein wesentlicher Bestandteil der Pläne und Bestrebungen der Mannschaft sein. Behalten Sie auch Jude Bellingham im Auge. Der junge englische Mittelfeldspieler hat eine große Zukunft vor sich!

Quoten für Borussia Dortmund: 7,00

RB Leipzig

RB Leipzig wurde erst vor elf Jahren gegründet. In ihrer kurzen Zeit als Fußballverein haben wir gesehen, wie diese Mannschaft die vorigen Turniere gewonnen hat. Der Erfolg von Leipzig ist mit eher kontroversen Umständen verbunden, da ein erheblicher Teil dieses Erfolgs auf die Finanzierung durch den Sponsor Red Bull zurückzuführen ist.

RB Leipzig hat aber die Bundesliga noch nicht gewonnen. Das beste Ergebnis hatte dieser Verein in der Saison 2016/2017, wenn er den zweiten Platz gewonnen hat.

Quoten für RP Leipzig: 17,00

Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach gehört zu den stärksten Mannschaften Deutschlands und ihre Stürmer haben in den letzten Spielen sehr gute Ergebnisse gezeigt. Alassane Plea ist großartig, während Breel Embolo auf eine große Saison hofft. Aber wir freuen uns sehr darauf, dass Thuram in dieser Saison einen weiteren Schritt nach vorne macht. Er erzielte bereits in der letzten Saison 10 Tore in der Bundesliga und war mit 8 Vorlagen dabei.

Quoten für Borussia Mönchenglandbach: 81,00

Bayer Leverkusen

Behalten Sie die Mittelfeldspieler Florian Wirtz und Nadiem Amiri in Leverkusen im Auge, die hoffen, die Lücke zu füllen, die Kai Havertz hinterlassen hat. Jedoch ist in dieser Saison Schick der Schlüssel zu ihren Plänen und Bestrebungen. Er war in der vergangenen Saison in Leipzig ausgeliehen, hat aber jetzt für Leverkusen einen dauerhaften Vertrag unterzeichnet. Da Kevin Volland jetzt beim AS Monaco ist und Leon Baileys Zukunft ungewiss ist, wird Schick in dieser Saison der Mittelpunkt der Mannschaft stehen.

Quoten für Bayer Leverkusen: 67,00

TSG Hoffenheim

Christoph Baumgartner ist einer der besten Mittelfeldspieler von Bundesliga. Er hat in der letzten Saison 7 Tore geschossen. Obwohl er in dieser Saison genauso wie Verteidiger Stefan Posch der Schlüssel zum wahrscheinlichen Gewinn ist, sind wir gespannt zu sehen, wie sich Geiger zeigen wird. Er ist ein guter Mittelfeldspieler, der das Team verstärkt. Er wird eine große Kampagne zwischen 2020 und 2021 haben und es wird von ihm ein großartiges Spiel erwartet.

Quoten für TSG Hoffenheim: 151,00