5 seltsamsten Ergebnisse in der Fußballgeschichte

Auch im 21. Jahrhundert bewegt Fußball die Massen. Diemit Abstand populärste Mannschafts-Sportart der Welt ist nach wie vor eines der Unterhaltungs Highlights des Jahres. In einem Jahr, in welchen keine WM oder Europameisterschaft stattfindet, muss man allerdings an spektakulären Ergebnissen etwas suchen, und sich bei Laune zu halten. Wir haben durchaus eine ganze Menge an Kuriositäten finden können bei unseren Recherchen. Hier sind die 5 seltsamsten oder spektakulärsten Ergebnisse, welche die Fußball Historie bislang zu bieten hatte.

333:293 - Benefiz Spiel der aussergewöhnlichen Art

Beginnen wir sowohl mit dem längsten als auch torreichsten Benefizspiel aller Zeiten. Wohlgemerkt handelt es sich nicht um ein offizielles Spiel der FIFA oder UEFA. Dennoch möchten wir an dieser Stelle dieses kuriose Ergebnis anführen. Es handelt sich beim 333:293 um das Ergebnis eines Benefizspiels zwischen den Cotswold Allstars und Cambray FC. Diese beiden englischen Vereine erzielten in diesem Game mehr als 600 Tore. Bei diesen längsten Spiel der Fußballgeschichte kamen die Spieler höchstwahrscheinlich doch etwas außer Atem. Immerhin standen sie ganze 35 Stunden auf dem Platz.

Bild von Pexels auf Pixabay

Torrekord: Australien - Amerikanisch Samoa

Einen weiteren kuriosen Rekord fanden wir bei einem Spiel zwischen Australien und Amerikanisch-Samoa. Wohlgemerkt handelt es sich nicht unbedingt um ein Spiel der besten der besten Fußballer aller Zeiten. Immerhin gab es aber um ein sehr klares Ergebnis zugunsten der australischen Nationalmannschaft. Mit ganzen 31:0 Toren gewann man gegen Amerikanisch-Samoa. Dieses Ergebnis ist aber nicht allein spektakulär genug. Auch wurden bei diesem Spiel die meisten Tore eines Spielers bei einem einzigen Länderspiel verzeichnet. Der Australier Archie Thompson erzielte bei diesem Spiel unglaubliche 13 Treffer. Das soll ihm erst einmal einer nachmachen.

Solche kuriosen Ergebnisse sind zumeist unmöglich exakt vorauszusehen. Glücklicherweise handelt es sich aber zumeist um seltene Ausnahmen. Die bei weitem meisten Ergebnisse im Fußball zeigen, dass nur sehr selten derart viele Tore fallen, wie hier beschrieben. Um entsprechende Infos abzurufen, und eine Wette zu wagen, kann man unter https://www.casumo.com/at/ den Bereich Sportwetten besuchen.

7:5 das torreichste WM-Spiel

Kommen wir zu einem Spiel von etwas größerer Bedeutung. Immerhin handelt sich hierbei um ein Spiel im WM-Viertelfinale des Jahres 1954. Und es war nicht irgendein Spiel, sondern das torreichste WM Spiel der WM-Geschichte. Mit unglaublichen 7:5 Toren gewann das Nationalteam von Österreich gegen die Schweiz. Es war das einzige Turnier, bei dem Österreich bislang in ein WM-Halbfinale eingezogen war.

11:1 Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld

Sehen wir uns nun die Deutsche Bundesliga an. Wir haben nachgesehen, welches jenes Spiel mit den meisten Toren überhaupt gewesen ist. Und wir sind bei einem Spiel am 12. Spieltag der Bundesliga-Saison 1982/1983 fündig geworden. Borussia Dortmund erzielte elf Tore gegen Arminia Bielefeld, welchem jede lediglich ein Ehrentreffer gelang. Satte 12 Tore wurden übrigens gleich vier weitere Male erzielt. 1978 schaffte dies Borussia Mönchengladbach mit einem 12:0 gegen Borussia Dortmund. Ein 8:4 erzielte der 1.FC Köln gegen TB Berlin im Jahr 1977, und Bayern München deklassierte mit einem 11:1 Borussia Dortmund im Jahr 1971. Ebenfalls erfolgreich war nochmals Borussia Dortmund mit einem 9:3 gegen ersten FC Kaiserslautern im Jahr 1963.

In der jüngeren Vergangenheit gab es lediglich ein einziges Ergebnis von ähnlichem Format. Im Jahr 2013 besiegte der FC Bayern München den Hamburger SV mit 9:2. In diesem Spiel wurden immerhin elf Tore erzielt.

2:12 Reykjavik gegen Feijenoord

Auch in der Champions League, oder dem Meister Cup, wir früher geheißen hat, gab es einen spektakulären Torrekord. KR Reykjavik war ein krasser Außenseiter im Jahr 1969, als man in ersten Runde auf Feijenoord Rotterdam traf. Und das Ergebnis fiel entsprechend aus. Mit 2:12 Uhr ging der Meister Islands spektakulär unter. Es handelt sich um das einzige Mal, bei dem in der Champions League bislang unglaubliche 14 Tore in einem einzigen Spiel erzielt wurden. Auf Platz 2 mit zwölf Treffern gab es übrigens ein Spiel, dass erst im Jahr 2016 stattfand, und das mit deutscher Beteiligung: Borussia Dortmund gewann mit 8:4 gegen Legia Warschau.