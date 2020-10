Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim unterstützt Bedürftige aus der Region mit einem besonderen Angebot. Da das Heimspiel am Dienstagabend gegen Hansa Rostock kurzfristig vor leeren Rängen stattfinden musste, stellt der Klub am Mittwoch das bereits vorbereitete Business-Catering zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem Rostbraten mit Butterspätzle oder Salzkartoffeln mit Wurzelgemüse.

"Gerade in diesen schwierigen Zeiten möchte der SV Waldhof Mannheim denen helfen, die mit der derzeitigen Situation besonders zu kämpfen haben", teilte der Verein mit. Die Essensausgabe an Bedürftige erfolgt ab 12.00 Uhr an der Haupttribüne des Stadions.

SID