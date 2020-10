Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat die Entscheidung der Regierung zur Zulassung von Fans in Fußball-Stadien gekippt. Wie er am Dienstag mitteilte, würden auch nur wenige Zuschauer "die falsche Botschaft an die Bürger senden in einer Zeit, in der Versammlungen vermieden und Gesundheitsvorgaben streng befolgt werden sollen". Am Montag hatten die Behörden grünes Licht für Spiele vor Publikum in der laufenden Woche gegeben.

Griechenlands Ministerpräsident kippt Zuschauer-Rückkehr

Als erste Partie mit Zuschauern seit März wäre am Mittwoch (21.00/DAZN) die Champions-League-Partie von Olympiakos Piräus gegen Olympique Marseille gespielt worden. Als Obergrenze sollten zehn Prozent der jeweiligen Stadionkapazität und ein Maximum von 3500 Besuchern gelten.

Auch die Europa-League-Begegnung PAOK Saloniki gegen Omonia Nikosia hätte genauso mit Fans stattfinden sollen wie zwei Spiele der nationalen Liga am kommenden Wochenende. Die Regierung wollte dies als Testlauf für mögliche weitere Öffnungen in den nächsten Wochen nutzen.

SID