Warum Fußball-Fans in Zeiten von Corona umdenken müssen

Die Corona-Zahlen steigen aktuell wieder drastisch an, sodass die jetzige Fußball-Saison unter keinem guten Stern steht. Damit der Spielbetrieb dennoch soweit wie möglich erhalten bleiben kann, gilt es, auch während der Champions-League-Season alle notwendigen Maßnahmen genau einzuhalten. Wir verraten in unserem heutigen Artikel, wie sich die Corona-Pandemie auf den Fußball auswirkt und welche Einschränkungen die Fans zumindest vorerst in Kauf nehmen müssen.

Bild von Michal Jarmoluk auf Pixabay

Die Stadien bleiben nach wie vor leer

Die aktuelle Coronakrise sorgt vor allem im Sportbereich für eine angespannte Stimmung und verlangt den Fußball-Fans eine Menge ab. Wenn auch die Stadien im Sommer zeitweise wieder geöffnet wurden, so konnten die vorhandenen Kapazitäten nicht annähernd ausgeschöpft werden. Um den Spielbetrieb auch in der jetzigen Phase aufrechterhalten zu können, stehen erneut Geisterspiele an der Tagesordnung. Der Zutritt zu den Stadien bleibt den Fans aufgrund der stark steigenden Corona-Neuinfektionen daher wohl vorläufig verwehrt. Auch die Sperrstunde für Restaurants sowie die geltenden Kontaktbeschränkungen prägen die derzeitige Fußball-Kultur. Es lässt sich daher zusammenfassen, dass insbesondere das feierliche Miteinander derzeit nicht mehr vorherrschend ist.

Abstandsregelungen lassen sich auf der Tribüne nur schwer einhalten

Wenn auch die bereits aufgeführten Einschränkungen ein Umdenken für viele Fußball-Fans voraussetzen, so ist ein rücksichtsvolles Miteinander wichtiger denn je. Schließlich lassen sich Abstandsregelungen sowie Hygienemaßnahmen in prall gefüllten Fußballstadien kaum mehr vernünftig umsetzen. Sobald das erste Tor fällt, können die meisten Fans kaum mehr die notwendige Distanz zu anderen Zuschauern einhalten. Vielmehr wird einander feierlich zugeprostet, während der Mundschutz gerne mal großzügig unters Kinn gezogen wird. Es sind eben diese kleinen Momente, in denen leidenschaftliche Fußball-Freunde die Pandemie vollends ausblenden und sich von der gewohnten Stadion-Atmosphäre packen lassen. Die klassische Fußballkultur lässt sich in der Praxis nur schwer mit den geltenden Abstands- und Hygienevorschriften vereinbaren. Zwar erscheinen die umfassenden Eingangskontrollen als durchaus sinnvoll – allerdings bemängeln vor allem die Verantwortlichen, dass eine Durchsetzung aller Vorsichtsmaßnahmen innerhalb des Stadions kaum möglich erscheint. Wenn auch die meisten Fans die Hygienevorschriften mittlerweile verinnerlicht haben, so legt nicht jeder Fußball-Fan ein rücksichtsvolles Verhalten an den Tag. Und die Erfahrung im Umgang mit Corona hat gezeigt, dass die Leichtsinnigkeit einzelner Personen weitreichende Konsequenzen für das gesamte Umfeld haben kann.

Foto von JESHOOTS.com von Pexels

Auch zuhause lässt sich die Fußball-Saison gebührend feiern

Zwar müssen vor allem Sportbegeisterte in dieser schwierigen Zeit vermehrt zurückstecken - allerdings bleibt den Fußball-Fans nach wie vor der ein oder andere Lichtblick erhalten. Zunächst kommt mit der aktuellen Saison der Ball zumindest vorläufig wieder ins Rollen, sodass Fußball-Begeisterte erneut ihren Lieblingsverein anfeuern dürfen. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen sowie der abendlichen Sperrstunde für Kneipen und Bars entfallen jedoch die feierlichen Fußballabende in geselliger Runde. Dennoch kann auch in den eigenen vier Wänden gemeinsam mit der Familie die aktuelle Saison so richtig zelebriert werden. Auch das kühle Bier schmeckt zuhause nicht weniger gut und fällt zudem deutlich kostengünstiger aus. Während der Halbzeit können sich eingefleischte Fans via WhatsApp austauschen oder ihren Kommentar auf sozialen Medien platzieren. Sportbegeisterte sollten daher die digitalen Möglichkeiten von heute nutzen, um dem Fußball auch weiterhin ausgiebig frönen zu können.

Fazit: Fußball-Fans sollten die digitalen Möglichkeiten nutzen

Die derzeitige Coronakrise macht auch vor dem Fußball nicht Halt und setzt eine hohe Kompromissbereitschaft seitens der Fans voraus. Dennoch finden viele Vereine mit den derzeitigen Maßnahmen einen soliden Mittelweg, um den gefeierten Mannschaftssport nicht ganz auf Eis legen zu müssen. Sofern Fans auch weiterhin Rücksicht walten lassen, steht dem nächsten spannenden Spiel nichts im Wege.