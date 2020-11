Der dänische Fußball-Profi Nicolai Geertsen hat mit einem Traum-Treffer Marke "Tor des Monats" einen Internethit gelandet. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger von Erstligist Lyngby BK knallte den Ball im Pokalspiel beim Drittligisten Slagelse B&I (9:0) zunächst aus elf Metern per Fallrückzieher an die Latte - und verwertete dann den Abpraller per Seitfallzieher zum 7:0 (69.).

Das Traumtor im Video

In dänischen Medien wurde das Kunststück als "Tor des Jahres" oder "unglaublicher Wahnsinnstreffer" bezeichnet.

SID, Foto: Screenshot