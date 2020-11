Die Infektionszahlen steigen und steigen. Deutschland geht wieder in den Lockdown. Dass betrifft auch die unteren Fußballligen. Die Bundesregierung hatte Ende Oktober beschlossen den Breiten- und Amateursport im November zu verbieten. Lediglich im Profibereich wird noch weitergespielt, allerdings auch wieder ganz ohne Zuschauer. Ansonsten dürfen nur kontaktlose Sportarten stattfinden. Auch der österreichische Breiten- und Amateursport wird weitgehend im November ausgesetzt. Die Spiele in der Tipico Bundesliga und internationale Spiele können jedoch weiterhin stattfinden. Ob im Dezember dann wieder angetreten werden kann steht in den Sternen. Sehr wahrscheinlich ist es nicht, sodass es für viele Vereine voraussichtlich auch schon jetzt in eine lange Winterpause gehen wird.

Bild von Mustafa Kücük - v. Gruenewaldt auf Pixabay

Die aktuelle Fußballsaison verspricht damit schon jetzt genauso chaotisch zu werden, wie die vorherige. Für viele Amateurvereine kommt es auch finanziell besonders dick. Große Sponsoren wie die Telekom setzen voll auf den Profisport und sind daher nicht der erste Ansprechpartner für Amateurvereine. Hier engagieren sich eher kleine Betriebe und es gibt einen starken regionalen Bezug. Bei erfahrungenscout gibt es eine Übersicht zu Handwerker in der Region.

Wegen der Corona-bedingten Umsatzausfälle sind auch viele Unternehmen, die bislang als Sponsoren für das finanzielle Überleben vieler Vereine auftraten, in Schieflage geraten, sodass Sponsorenverträge aktuell reihenweise aufgelöst werden. Auch große Sponsoren können ausfallen. Beispiel: In Österreich hat sich die Commerzbank als Sponsor mehrerer Amateurvereine zurückgezogen und hinterlässt so dicke Löcher in den Etats. Zuschauereinnahmen, Bewirtungs- oder Schulungserträge fehlen ebenfalls.

Die verbleibenden Mitgliedsbeiträge decken bei vielen Vereinen nicht einmal ansatzweise die monatlichen Kosten. Das Problem: Am Kostenblock vieler Vereine kann kaum etwas geschraubt werden. Die Sportanlagen müssen auch unterhalten werden, wenn sie derzeit nicht genutzt werden. Zahlreiche Vereine haben auch Räume oder Geräte angemietet, sodass die Mieten weiterhin bezahlt werden müssen. Übungsleiter oder Trainer müssen oft ebenfalls weiterbezahlt werden. Den Vereinen bleibt also nur auf die Suche nach neuen Sponsoren zu gehen an allen Ecken und Enden wo es überhaupt geht einzusparen oder auf andere Hilfe zu hoffen.

Hoffen auf ein Hilfspaket für den Amateursport

Wie der Bayrische Landessportverband (BLSV) vermeldete, fehlen den Amateurvereinen in allen Sportarten zusammen allein in Bayern bereits 200 Millionen Euro. Die Landesregierung hatte zwar im April 2020 die sogenannte Vereinspauschale von 20 auf 40 Millionen Euro erhöht, aber es kommt nicht jeder Verein in den Genuss dieser Pauschale. Diese musste bereits bis Ende März beantragt werden. Beantragen konnten die Hilfe nur solche Vereine, die die Sportförderrichtlinien des Freistaates erfüllen.

Außerdem handelt es sich bezogen auf den einzelnen Verein meist nur um einen sehr kleinen Betrag, der die Folgen von Corona nicht einmal ansatzweise zu beheben vermag. Von einer flächendeckenden Hilfe kann also nicht gesprochen werden. Auch die vom Wirtschaftsministerium gewährten Überbrückungsgelder sind für Vereine oft nicht verfügbar. Der Grund: Diese Hilfen sind auf Unternehmen zugeschnitten und die formalen Anforderungen sind hoch. Ohne einen Steuerberater ist allein schon der Antrag eine Hürde, die kleine Amateurvereine kaum bewältigen können. Die Hilfen basieren auf den Geschäftszahlen des Vorjahres. Hinzu kommt bei vielen Vereinen der Status der Gemeinnützigkeit, der einer Auszahlung entgegenstehen kann.