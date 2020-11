Auf Torjäger Matheus Cunha vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist in der brasilianischen U23-Auswahl weiter Verlass. Das Sturmtalent der Berliner erzielte beim 2:1 (1:0) im Testspiel gegen Ägyptens Nachwuchs in Kairo bereits sein 16. Tor in 18 Spielen für die Olympia-Selecao.

Cunha kehrt mit Selbstvertrauen zur Hertha zurück

Der 21-Jährige, der im September erstmals von Nationaltrainer Tite berufen worden war, hatte schon am Samstag beim 3:1 gegen Südkorea, ebenfalls in Kairo, den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Gegen die Asiaten war zudem der Dortmunder Reinier (18) treffsicher, der auch gegen Ägypten in der Anfangsformation stand.

SID