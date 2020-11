Fußball-Idol Uwe Seeler hat bei seinem zurückliegenden Schwächeanfall das Schlimmste befürchtet. "Diesmal dachte ich, jetzt ist für mich Feierabend", sagte der 84-Jährige der Bild-Zeitung: "Neben Problemen mit der Luft hatte ich Schmerzen in der Herzgegend. Da kommen einem komische Gedanken."

Seeler hat Schwächeanfall überwunden

Seeler war in der Nacht zu Montag mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Bereits am Dienstag wurde der deutsche Ehrenspielführer aber wieder entlassen. Seeler, Vize-Weltmeister von 1966, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

SID