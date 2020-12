Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt hat in der 3. Fußball-Liga eine überraschende Niederlage kassiert und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft von Trainer Tomas Oral verlor bei Schlusslicht SV Meppen mit 0:2 (0:0) und bleibt mit 23 Punkten Tabellendritter. Meppen steht trotz seines dritten Saisonsiegs weiter am Tabellenende, zu einem Nicht-Abstiegsplatz fehlen drei Punkte.

Schlusslicht Meppen besiegt Ingolstadt mit 2:0

Luka Tankulic (4.) und Valdet Rama (23.) erzielten die Treffer für die Gastgeber.

SID