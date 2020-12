Die Branche der Glücksspiel- und Wettindustrie war nicht immun gegen die Konsequenzen der COVID-19 (Coronavirus)-Pandemie. Alle nicht unbedingt notwendigen Einzelhandelsgeschäfte wurden am 23. März 2020 geschlossen, was die physischen Einnahmen der Buchmacher zunichte machte und die Verbraucher ins Internet drängte. So meldete beispielsweise GVC Holdings, die Muttergesellschaft der Ladbrokes Coral Group, in den sechs Monaten bis Juni 2020 einen 50-prozentigen Rückgang der Nettospieleinnahmen im britischen Einzelhandel (NGR) bei vergleichbaren Bedingungen, was die von der Regierung zwischen März und Juni verordnete Schließung von stationären Geschäften widerspiegelt.

Selbst als das Online-Glücksspiel und die Online-Wetten eingeführt wurden, waren die Wachstumserwartungen gedämpft, da Regierungen rund um den Globus wichtige Sportereignisse wie die Premier League, die Bundesliga und die Olympischen Spiele 2020 in Tokio verschoben haben. Hinzu kam, dass das Verbot der Verwendung von Kreditkarten für Glücksspiele und Wetten am 14. April 2020 in Kraft trat, was die Einnahmenerwartungen weiter drückte. Für den Zeitraum 2020-21 erwartet IBISWorld, dass die Einnahmen der Glücksspiel- und Wettindustrie um 27% auf £11,1 Milliarden sinken werden.

Trotz der Probleme, die durch die Coronavirus-Pandemie entstanden sind, haben sich sowohl die Betreiber als auch die Glücksspieler schnell an die sich verändernde Landschaft angepasst. In Ermangelung von Fußball und Pferderennen, die nach Angaben der Gambling Commission (GC) etwa 75% des britischen Sportwettenmarktes ausmachen, haben die Betreiber neue Spiele eingeführt, und Einzelpersonen haben sich nach anderen Arenen umgesehen, um Wetten zu platzieren.

Remote-Glücksspielseiten gingen schnell dazu über, das E-Sport-Angebot zu stärken, während andere E-Sport-Produkte auf Websites und Apps stärker in den Vordergrund rückten. Die globale Glücksspielindustrie hat floriert, da Einzelpersonen nach einer Ablenkung und einem Element der sozialen Interaktion zu Hause suchen, und Sportligen auf der ganzen Welt haben den e-Sport genutzt, um das Interesse und das Gefühl des Wettbewerbs während der Sperrzeit aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel startete die Formel 1 nach der Absage von Rennen Ende März 2020 eine virtuelle Grand-Prix-Serie. Obwohl auch die E-Sport-Arena von der Pandemie betroffen ist und Turniere abgesagt wurden, waren die Auswirkungen nicht so groß wie in der konventionellen Sportarena, da E-Sportarten sehr abgelegen sind.

Einzelpersonen haben sich auch alternativen Interessengebieten zugewandt. Den Daten des GC zufolge stieg die Bruttospielrendite (GGY) für elektronische Sportwetten bis März 2020 um 2.992% auf knapp über 1,5 Millionen Euro im Jahresverlauf, im April um weitere 124% und im Mai um 36% auf 4,2 Millionen Euro. Während der anfängliche Anstieg veranschaulicht, dass e-Sport ein rasch expandierender Bereich war, zeigen weitere Zuwächse im GGY-Bereich, wie beliebt das Glücksspiel war, während die traditionellen Sportarten nicht in den Büchern standen.

In einer YouGov-Umfrage im April gaben zwar nur 0,2 % der erwachsenen Befragten an, dass sie in den ersten vier Wochen der Pandemie zum ersten Mal mit dem Glücksspiel begonnen hatten, doch 33 % gaben an, dass sie während des Lockdowns eine oder mehrere neue Glücksspielaktivitäten ausprobiert hatten, wobei die beliebteste Kategorie Spiele waren, die eine sofortige Befriedigung bieten, wie z. B. Spielautomaten, gefolgt von Online-Poker, da zusätzliche Freizeit dazu beitrug, die Aufnahme neuer Aktivitäten zu fördern.

Gleichzeitig wird erwartet, dass der Markt für E-Sport weiter wachsen wird. Während der E-Sport ursprünglich ein Ersatz für Wetten auf reale Ereignisse während der Pandemie war, ist er in den letzten Jahren rasch gewachsen und stellt eine neue Möglichkeit dar, Einzelpersonen zu engagieren und Einnahmen zu erzielen. Darüber hinaus könnte die immersive Technologie es den Fans ermöglichen, Spiele live zu erleben, ohne physisch anwesend sein zu müssen - eine Idee, die dazu beitragen könnte, die Kapazitätsengpässe bei der sozialen Distanzierung zu überwinden.

Trotz der positiven Aussichten sieht sich die Branche weiterhin mit Wachstumshindernissen konfrontiert. Die beschleunigte Verlagerung hin zum Fernglücksspiel hat den bestehenden Druck auf die physischen Einrichtungen noch verstärkt, u.a. durch Höchstgrenzen von mehl als 2 Euro bei stationären Wettterminals und steigende Gebühren. Dies hat eine Reihe von Buchmachern veranlasst, ihre Türen zu schließen. So kündigte beispielsweise William Hill, der zweitgrößte Akteur der Glücksspiel- und Wettbranche, im August 2020 die endgültige Schließung von 119 Filialen an und plant, seine Einzelhandels- und Online-Geschäfte zusammenzulegen. Diejenigen, die sich nicht an eine digitale Welt nach einer Pandemie anpassen, riskieren, aus einem boomenden Markt herauszufallen.