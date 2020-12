Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga gefestigt. Am 15. Spieltag kamen die Sachsen zu einem 3:1 (2:1) beim Halleschen FC, der ab der 44. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Laurenz Dehl wegen Unsportlichkeit in Unterzahl spielen musste.

Dresden festigt die Tabellenführung in der 3. Liga

Yannick Stark (26.), Robin Becker (45.) und Patrick Weihrauch (90.+4) trafen für Dresden, Julian Derstroff (7.) hatte den HFC in Führung gebracht. Dynamo hat 29 Punkte auf dem Konto und hat nun vier Zähler Vorsprung auf Aufsteiger 1. FC Saarbrücken, der am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) auf Bayern München II trifft.

Mitaufsteiger SC Verl kam gegen Viktoria Köln über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus und belegt Platz drei mit 24 Zählern. Lucas Cueto (3.) hatte die Viktoria in Führung gebracht, Patrick Koronkiewicz (36.) per Eigentor sorgte für den 1:1-Gleichstand.

Ex-Bundesligist 1860 München gab Waldhof Mannheim dank eines Hattricks von Sascha Mölders mit 5:0 (3:0) das Nachsehen. Mölders traf in 3., 24. und 28. Minute und hat jetzt schon neun Saisontreffer auf dem Konto. Phillipp Steinhart (54., Handelfmeter/71.) sorgte für die weiteren Tore.

Der von finanziellen Nöten geplagte KFC Uerdingen gewann 1:0 (1:0) gegen Aufsteiger Türkgücü München. Der MSV Duisburg machte durch einen 4:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Wehen Wiesbaden im Abstiegskampf Boden gut. Der VfB Lübeck und der 1. FC Magdeburg trennten sich 1:1 (1:1).

SID