Der niederländische Fußball-Nationalspieler Quincy Promes von Meister Ajax Amsterdam sitzt wegen der mutmaßlichen Verwicklung in eine Messerstecherei bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Wie ein Justizsprecher der niederländischen Nachrichtenagentur ANP mitteilte, sei von der Staatsanwaltschaft noch nicht entschieden worden, ob der 28-Jährige einem Untersuchungsrichter vorgeführt werde. Die vorläufige Untersuchungshaft von drei Tagen könnte demnach am Mittwoch noch einmal um weitere drei Tage verlängert werden.

Quincy Promes sitzt in Untersuchungshaft

Promes war am Sonntagmorgen von der Polizei in Amsterdam festgenommen worden. Er soll in eine Messerstecherei bei einem Familienfest im vergangenen Juli verwickelt gewesen sein, bei der sein Neffe schwer am Knie verletzt worden war.

Promes' Rechtsanwältin Manon Aalmoes erklärte, dass ihr Klient nicht an diesem Zwischenfall beteiligt gewesen sei und mit der Justiz zusammenarbeite. Dieser Aussage widerspricht Yehudi Moszkowicz, Rechtsanwalt des vermeintlichen Opfers.

Ajax äußerte sich zum Fall bislang nicht. Die niederländische Rundfunkanstalt NOS berichtete jedoch, der Klub habe bestätigt, dass Promes am Sonntag nicht am Training teilgenommen habe.

Quincy Promes ist ein wesentlicher Bestandteil der holländischen Nationalmannschaft. Seither absolvierte er 47 Spiele für die "Elftal".

SID