Salzburgs neuester Durchstarter, der Ungar Dominik Szoboszlai wird in den kommenden Tagen und Wochen eine Entscheidung über seine Zukunft treffen, wobei Arsenal bereit ist, den Angreifer im Januar zu verpflichten, sollte er sich entscheiden, den Verein zu verlassen. Der 20-Jährige hat mit seinen guten Leistungen für die österreichische Mannschaft in dieser Saison die Aufmerksamkeit von ganz Europa auf sich gezogen und in der abgelaufenen Gruppenphase der Champions League zwei Tore erzielt. Der Ungar hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro, doch obwohl diese Summe für die meisten Vereine, die an dem Angreifer interessiert sind, erschwinglich ist, muss er sich noch entscheiden, ob er einen Wechsel im Januar akzeptieren würde oder ob es für seine langfristige Zukunft das Beste wäre, die Saison in Österreich zu beenden.

Foto: Werner100359, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Sprungbrett Österreich

Der Flitzer aus Ungarn wird also schon bald entscheiden (müssen), ob er im Januar zu einem Verein seiner Wahl wechselt oder für den Rest der Saison in Österreich bleibt, wie Medien übereinstimmend berichten. Arsenal leidet in dieser Saison – und schon seit Jahren –

unter einem Mangel an Kreativität und die Gunners haben in den letzten acht Premier-League-Spielen lediglich drei Tore erzielt. Die Finanzen im Emirates sind zwar traditionell knapp, aber Szoboszlai gilt als Schnäppchen. Und der Ungar würde sich damit in eine illustre Reihe an Spielern einreihen, die aus Salzburg im Besonderen, aber aus Österreich im Allgemeinen den Sprung in die großen Ligen Europas schaffen. Allein im letzten Nationalmannschaftsspiel konnte man sehen, dass alle 11 Starter im Ausland aktiv waren, ein Novum in der Sportgeschichte der Alpenrepublik.

Nicht London, sondern Leipzig?

Wie so oft aber können sich die Dinge auch schnell noch ändern. Besonders, wenn man mit den Schwestervereinen aus Salzburg und Leipzig zu tun hat. Die Gunners sollen zwar mit den Vertretern des Flügelstürmers in Kontakt gestanden haben, um sein Interesse an einem Wechsel abzuklären, aber er wird innerhalb der RB-Familie, von Leipzig nach Salzburg, wechseln. Er soll einen 5-Jahresvertrag beim Bundesligisten unterschreiben und wird sich mit Spielern wie Dani Olmo und Justin Kluivert in einem der aufregendsten Vereinen Europas einreihen. Immerhin schlug Leipzig vor wenigen Tagen das einst so glorreichen Manchester United mit 3:2 und qualifizierte sich damit für die K.o.-Phase der Champions League und ist derzeit Zweiter der Liga, punktgleich mit den Bayern aus München. Die sportliche Perspektive in Leipzig scheint zumindest momentan also viel größer zu sein als in der englischen Hauptstadt, zumal selbst Optimisten nicht damit rechnen, dass Arsenal in der näheren Zukunft wieder sportlich zu der Konkurrenz aus London, Manchester oder Liverpool aufschließen kann. Szoboszlai täte also gut daran, sich in Deutschland zu akklimatisieren, um dann vielleicht später den nächsten Schritt zu machen.

Fazit

Die Bundesliga aus Österreich bringt alle paar Monate wieder echte Juwelen hervor, fast alle natürlich immer aus Salzburg. Klar, hier sind die Verbindungen in die Fussballwelt größer und das Geld ist einfach vorhanden – aber mittlerweile hat sich die ganze Liga als Sprungbrett für eine Karriere im Ausland bewiesen. Hierauf kann man durchaus sehr stolz sein.