Jedes Kind kennt heute die berühmte Fußballsimulation von EA Sports. Hier können Menschen wie du und ich ihre Lieblingsstars auf dem Rasen steuern und mit ihnen Meisterschaften gewinnen. Seit jeher sind auf den Covers des jedes Jahr erscheinenden Spiels die jeweils besten Spieler der vergangenen Spielzeit zu finden, quasi die neuen Superstars.

Doch so unterschiedlich diese Spieler auch sein mögen, so verbindet sie doch in den letzten Jahren eine Gemeinsamkeit: Sie alle verfolgte in der darauffolgenden Saison das Pech. Was es damit auf sich hat werde ich in diesem Artikel analysieren.

Das berühmte EA Sports FIFA als Fußball Simulation erscheint seit 1994 jedes Jahr. Seit jeher schon zieren die besten und beliebtesten Players of the world der letzten Spielzeit das Cover. Das FIFA 21 Cover schmückt Mbappe. So sehr sich das Spiel in Grafik und Spielstil auch verändert hat. Diese Konstante bleibt. Und die Fans lieben es. Im Folgenden haben wir sämtliche Cover star aufgelistet, egal ob auf PC oder Xbox Series X. Mal sehen wie viele Sie kennen.

Jahr Champions Edition / Ultimate Edition Standard Edition / myspox login Edition 1994 - David Platt / Piotr Swierczewski 1995 - Erik Thorstvedt 1996 - Frank de Boer / Jason McAteer 1997 - David Ginola 1998 - Andreas Möller 1999 - Olaf Thon 2000 - Mehmet Scholl 2001 - Lothar Matthäus 2002 - Gerald Asamoah 2003 - Roberto Carlos / Ryan Giggs / Edgar Davids 2004 - Alessandro del Piero / Thierry Henry / Ronaldinho 2005 - Vierira / Morientes / Schewtschenko 2006 - Wayne Rooney / Podolski / Ronaldinho 2007 - Podolski / Ronaldinho 2008 - Klose / Ronaldinho 2009 - Ronaldinho / Kuranyi 2010 - Schweinsteiger / Rooney 2011 - Özil / Adler 2012 - Podolski / Mats Hummels 2013-2016 - Lionel Messi 2017 - Marco Reus 2018 Ronaldo Ronaldo 2019 Neymar Ronaldo 2020 Virgil van Dijk Eden Hazard 2021 Kylian Mbappé Mbappé

Stars wie Riyad Mahrez, Mohamed Salah oder Robert Lewandowski haben es bisher nicht aufs Cover geschafft. Doch vielleicht sind auch sie in den auf FIFA 21 folgenden Generationen des Spiels zu sehen.

Der Fluch des EA Cover – das ist dran

Es steht unter Fans fest, dass es ihn zu geben scheint, nachweisen allerdings konnte ihn bisher keiner. Dass er nun aber auch den Coverstar von FIFA 21 Kylian Mbappé, der den Fluch zu brechen drohte erwischt hat ist für viele der Beweis, dass da etwas sein muss.

Einen Fluch nachzuweisen ist generell nicht eher schwierig möglich, da er nicht auf greifbaren wissenschaftlichen Begebenheiten beruht. Vermuten könnte man, dass das Bewusstsein auf dem Cover des wohl bekanntesten Spiels der Welt zu sein einen enormen Leistungsdruck auf die jungen Stars ausübt. Diese verkrampfen dadurch oder wollen eben besonders gut spielen – das Gegenteil ist zu oft die Folge. Möglicherweise aber spielen auch die Gegner härter, da sie zeigen wollen mit den Stars mithalten zu können. Was genau es mit dem Fluch auf sich hat versuchen Experten seit längerer Zeit zu ergründen. Handfeste Ergebnisse gibt es bisher allerdings nicht.

Das Glück ist nicht immer mit den fleißigen

Dass FIFA 21 Coverstar Mbappé nun ein weiterer Spieler in einer langen Liste von Spielern, die sich nach oben gekämpft hatten ist und ebenfalls vom Fluch erwischt wurde hatten wenige geahnt. Immerhin hielt er es bis ins Pokalfinale gegen den AS Saint Etienne geschafft. In diesem Spiel allerdings verletzte sich er sich spox schwer und konnte anschließend nur noch mit Krücken laufen.

Ist der Cover Fluch also eine feste Komponente, auf die Sportfans sich bei Wetten verlassen können? Viele Spieler wetten schon heute, wer die nächste Partie gewinnen wird, wie viele Karten es geben wird und sogar, wie das Wetter sein wird. Die Möglichkeiten eine Wette zu platzieren sind vielfältig und inzwischen ist es auf vielen Portalen möglich per Handyrechnung bezahlen zu können. Viele lockt außerdem die Aussicht auf einen gratis Bonus bei der Anmeldung. Werden in Zukunft also noch mehr Leute wetten? Vielleicht sogar auf die Verletzung des nächsten EA Coverstars. Wir wollen es nicht hoffen, allerdings stehen die Chancen auf einen Gewinn nach den letzten Jahren leider sehr gut.

Das Schicksal der FIFA Coverstar – Cristiano Ronaldo, Reus, de Bruyne und viele andere

Besonders tragisch ist die Geschichte von Marko Reus. Fans aus aller Welt wählten bei FIFA 17 Marco Reus auf das Cover. Der bis dahin überragend spielende Jungstar verletzte sich in der folgenden Saison zwei Mal schwer und verpasste in der folge beinahe die ganze Saison. Bis kann er nicht an seine damaligen Leistungen anknüpfen.

Nicht verletzt hat sich FIFA 20 Cristiano Ronaldo, der das Cover von FIFA 19 schmückte. Er allerdings spielte sich durch seine Entscheidung zum Wechsel weg von Real Madrid und hin zu Juventus Turin in kurzer Zeit durch schlechte Leistungen vom Cover, sodass EA noch in der Saison 2019 das Cover wechselte und de Bruyne, Neymar und Dybala übernahmen.

Auch Kevin de Bruyne allerdings hat eine beklagenswerte Historie in seiner Zeit auf dem EA Cover. Der Mittelfeldregisseur, der bis dahin an vielen Assists und Aktionen mit Torfolge beteiligt war versagte völlig und schaffte nur zwei Assists. Dem argentinischen Stürmerstar Paulo Dybala ging es nicht besser: Nur 5 Tore in einer Saison sind für einen Superstar der nächsten Generation einfach zu wenig.

Fazit: Der Fluch existiert

Zumindest scheint es so. Auch, wenn wir ihn nicht nachweisen können, so deutet doch vieles darauf hin, dass es irgendetwas mit den Spielern macht, das Cover des Spiels schmücken zu dürfen. Aber wer weiß, vielleicht schafft es in den nächsten Jahren jemand diesen Fluch zu brechen.