Fußball-Nationalspieler Philipp Max hat sich beim 5:3 (1:1) der PSV Eindhoven in der niederländischen Fußball-Ehrendivision bei Sparta Rotterdam in die Torschützenliste eingetragen. Der Ex-Augsburger war in der 71. Minute zum zwischenzeitlichen 4:1 erfolgreich.

Philipp Max verhilft Rotterdam zum Sieg

Aufseiten der Eindhovener, die sich zunächst auf den dritten Platz verbesserten, fehlte der ehemalige Dortmunder und Münchner Mario Götze wegen einer Muskelverletzung. Donyell Malen (47./90.+3), Mauro Junior (24.) und Chukwunonso Madueke (49.) schossen die weiteren Tore für die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt.

SID