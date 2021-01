Torjägerin Nicole Billa bleibt dem Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim erhalten. Die derzeit erfolgreichste Torschützin der Liga (14 Treffer) hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert, wie der Bundesliga-Tabellendritte am Dienstag bekannt gab.

Nicole Billa verlängert ihren Vertrag bis 2023

Die österreichische Nationalspielerin spielt seit 2015 im Kraichgau und hat in bislang 121 Pflichtspielen für Hoffenheim 62 Tore erzielt. "Ich freue mich, auch in Zukunft ein Teil dieses Prozesses zu sein und mit diesem Verein, der mir sehr am Herzen liegt, weiter am Ziel Champions League zu arbeiten", sagte die 24-Jährige.

"Wir sind sehr glücklich, dass uns mit Nici eine absolute Leistungsträgerin und Führungsspielerin erhalten bleibt, die uns mit ihrer Qualität bereits weit nach vorne gebracht hat und das auch weiterhin tun wird", sagte Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball der TSG.

SID