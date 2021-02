Ganz egal, ob in der Mannschaft oder als Einzelkämpfer – Sie lieben den Sport und können sich mit den meisten Sportarten identifizieren? Möchten Sie jetzt einen Schritt weitergehen und Ihr Hobby zum Beruf machen? Dann gibt es gute Nachrichten: Nach dem Abitur stehen Ihnen dafür zahlreiche Wege offen. Ob eine klassische Ausbildung, ein duales oder ein Vollzeitstudium – im Sport gibt es viele Möglichkeiten zur freien Entfaltung. Wer sich für ein Studium entscheidet, sollte sich zuerst umfassend informieren. So beinhaltet ein sportliches Studium meist nicht nur theoretische Inhalte, sondern auch sehr viel Praxis. Ein Sportlehrer oder eine Sportlehrerin sollte demnach nicht nur von der reinen Theorie Ahnung haben, sondern auch die sportlichen Inhalte müssen körperlich erprobt werden. Dabei sind die Studiengänge sehr vielseitig gestaltet: Vom Anleiten von Menschen bis hin zum Vermarkten großer Events warten im Sport zahlreiche Aufgaben. Welcher Studiengang zu Ihnen passt, erfahren Sie im Folgenden.

MBA – Sportmanagement: Führungsaufgaben in Sport- und Freizeitorganisationen übernehmen

Sie lieben es, Dinge zu organisieren, behalten auch in stressigen Situationen die Oberhand und lieben den Sport? Dann sollten Sie sich für den Studiengang des Sportmanagements entscheiden. Dieses Studium bietet alles, was es später einmal zum Ausüben eines Berufs im Vereinsmanagement braucht. Während Ihres Studiums durchlaufen Sie zahlreiche Module. Neben Marketing, welches wichtig für jeden Verein ist, stehen Finanzmanagement, Wirtschaftsrecht sowie Personalmanagement auf dem Plan. Zudem gewähren Ihnen die Module Organisation und Management tiefe Einblicke in die Strukturierung einer solch umfassenden Aufgabe. Ergänzend dazu warten Lehrinhalte aus den Bereichen Geschichte des Sports, Sportorganisationen, Gesundheitsmanagement und Sportpsychologie.

Bei diesem Studiengang handelt es sich um ein Aufbaustudium, welches mit dem Master abgeschlossen wird. Daher müssen Sie zuvor einen anderen sportlichen oder im Management angesiedelten Studiengang durchlaufen haben, welchen Sie mit dem Bachelortitel abgeschlossen haben.

Sportwissenschaften: Von der Theorie und der Praxis

Besonders vielfältig ist das Studium der Sportwissenschaften. Sie eignen sich dabei nicht nur sporttheoretische, sondern auch praktische Inhalte an. Zunächst befassen Sie sich mit der Trainingslehre. Wie können Sie sportliche Inhalte vermitteln? Unterstützt wird diese Materie von der Bewegungslehre sowie der Sportmedizin. Des Weiteren bauen Sie einen immensen Wissensschatz in der Geschichte des Sports und der Methodenlehre auf. Besonders wichtige Inhalte des Studiengangs sind die Psychomotorik, die Bewegungserziehung, aber auch die Gesundheitsförderung. All diese Module bereiten Sie auf den späteren Beruf vor.



Sie fragen sich, welche Persönlichkeitsmerkmale Sie für diesen Job benötigen? Eine sehr wichtige Frage, denn während des Ausübens Ihres Berufs haben Sie es mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Sie sollten sich daher sehr gut in Menschen generell, vor allem aber in Kinder hineinversetzen können. Es geht also um folgende zentrale Mission: Wie bringen Sie den Kindern, mit möglichst viel Einfühlungsvermögen, den Spaß an der Bewegung bei? Zudem sollten Sie sich auf Menschen einlassen können. Denn als Sportwissenschaftler können Sie im Bereich der Diagnostik sowie Therapie in engem Kontakt mit dem Patienten neue Methoden sowie Ideen erarbeiten. Zudem müssen Sie einen maßgeschneiderten Plan für den Patienten finden, der diesem bei der Genesung behilflich ist.