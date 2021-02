Nicht nur in Österreich gehören Sportwetten inzwischen zu einer Fußballwoche. Sämtliche europäische Ligen arbeiten inzwischen mit Buchmachern zusammen. Besonders dann, wenn gleich mehrere Ligaspiele an einem Tag stattfinden, werden zahlreiche Wettscheine platziert. Viele Sportfans kombinieren dabei ihre Tipps auf einem Kombischein. Dieser bringt zumeist eine deutlich höhere Quote mit sich, als eine Einzelwette.

Wer sich nach einem Sportwetten-Anbieter umsieht, wird automatisch auch auf die Bonusangebote der Wettportale stoßen. Nahezu jeder Wettanbieter hält für neu angemeldete Tipper ein Bonus bereit. Oftmals wird die erste Einzahlung durch den Buchmacher verdoppelt, sodass ein deutlich höheres Startkapital zur Verfügung steht. In der Vergangenheit haben auch weitere Bonusarten das Licht der Sportwetten-Welt erblickt. So gibt es inzwischen drei unterschiedliche Angebote.

Wir wollen alle Bonusarten durchleuchten. Unseren Lesern wollen wir zudem die Frage beantworten, ob sich eine Bonusinanspruchnahme lohnt oder ob eine Wette besser ohne Bonusguthaben platziert werden sollte.

Drei unterschiedliche Neukunden-Angebote warten auf Sportfans

Die Bonuslandschaft in der Welt der Sportwetten ist sehr umfangreich. Ein Neukundenbonus bedeutet nicht, dass eine Einzahlung mit einem Bonusguthaben gutgeschrieben wird. Inzwischen lassen sich drei unterschiedliche Arten des Willkommensbonus auf dem Markt finden.

Der Einzahlungsbonus bringt zusätzliches Guthaben mit sich

Schauen wir uns den bekanntesten Bonus als Erstes an. Der sogenannte „Einzahlungsbonus“ wird mittlerweile von vielen Buchmachern bevorzugt und ist sehr einfach erklärt.

Wettanbieter aus der ganzen Welt bieten einem neu angemeldeten Kunden verschiedene Bonussummen an. Ausschlaggebend für den Wert des Bonus ist immer die Einzahlung und der Prozentsatz des Angebotes. Ein 100% Bonusangebot wird oftmals auch als „Verdopplungsbonus“ bezeichnet. Die eingezahlte Summe wird durch das Wettportal verdoppelt, sodass beispielsweise aus einer Einzahlung über 100,00 Euro insgesamt 200,00 Euro werden.

Ein Vorteil dieses Bonusangebotes ist die Freiheit, auf verschiedene Events setzen zu können. Während eine Gratiswette oftmals nur eine einzelne Wettabgabe bedeutet, kann das Bonusguthaben aus einem Einzahlungsbonus frei eingesetzt werden.

Gratiswetten oder risikofreie Wettabgaben

Neben dem Einzahlungsbonus gibt es ein weiteres Angebot, welches die Runde gemacht hat – Gratiswetten oder risikofreie Wettabgaben. Im Grunde genommen handelt es sich bei beiden Bezeichnungen um dieselbe Bonusvariante.

Oftmals wird eine Gratiswette in Höhe der Einzahlung bereitgestellt. Das erhaltene Gratiswetten-Guthaben muss im Anschluss jedoch auf eine einzelne Wette platziert werden. Geht diese Wette verloren, besitzt ein Sportfan keine weitere Möglichkeit, risikofrei zu tippen. Im Gegensatz zu einem Einzahlungsbonus werden bei einem Verlust jedoch keinerlei Bonusbedingungen fällig.

Eine risikofreie Wettabgabe ist im Grunde genommen ein identisches Angebot. Nicht selten müssen Sportfans hierbei jedoch in Vorkasse gehen und der Einsatz wird von dem eingezahlten Betrag abgezogen. Geht die Wettabgabe verloren, wird das verlorene Guthaben im Anschluss wieder auf das Wettkonto gutgeschrieben.

Bonus ohne Einzahlung: Selten und sehr beliebt

Bei neuen Anbietern auf dem Markt der Sportwetten gibt es selten das vielleicht beste Angebot zu finden. Wie die Bezeichnung bereits erahnen lässt, wird sofort nach der Anmeldung ein Bonusguthaben gutgeschrieben, ohne das eine Einzahlung getätigt werden muss.

Im Gegensatz zu einem Einzahlungsbonus oder einer Gratiswette, ist der Wert dieser Bonusvariante deutlich niedriger angesetzt. Zumeist werden nur wenige Euro gutgeschrieben, um sich das Angebot des Buchmachers genauer ansehen zu können.

Dennoch kann auch mit einem solchen Bonus ein Gewinn erzielt werden, der im Anschluss ausgezahlt werden kann. Ebenfalls ist es bei diesem Bonusangebot möglich, gleich mehrere Wetten zu platzieren. Da vollkommen ohne Risiko gewettet wird, sind die Bonusbedingungen oftmals sehr schwer umzusetzen.

Die entscheidende Frage: Lohnt sich ein Sportwetten-Bonus?

Um diese Frage beantworten zu können, haben wir einen Experten der Sportwetten-Branche befragt. Er selbst sieht in der Bonusinanspruchnahme eine gute Chance, um mit einem deutlich niedrigeren Risiko tippen zu können. Erwähnenswert ist jedoch, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt, sofern Sportfans nur eine hohe Quote spielen möchten. Genau dann, wenn Quoten verglichen werden und es schnell gehen muss, sollte eine Bonusinanspruchnahme ausgeschlagen werden. Aufgrund der anfallenden Bonusbedingungen bindet man sich eine Zeitlang an einen Anbieter.

Besonders für Neueinsteiger ist ein Bonus jedoch sehr wertvoll. Mit dem Guthabenschub können deutlich mehr Wettabgaben platziert werden, um so einen Einblick in die Welt der Sportwetten erhalten zu können. Auch können Tipper an ihrer Strategie arbeiten, um so mit der Zeit erfolgreicher zu tippen.

Auch erfahrene Tipper erhalten einen Vorteil

Wer sich mit Sportwetten bereits beschäftigt hat, wird sicherlich auch die ein oder andere Wette platziert haben. Somit wird das Verständnis vorhanden sein, dass der Einsatz eine entscheidende Rolle spielt, um den Gewinn ermitteln zu können.

Durch einen Einzahlungsbonus oder eine risikofreie Wette, kann ein deutlich höherer Einsatz platziert werden, um so den Gewinn maximieren zu können. Besonders dann, wenn auf internationale Top-Ligen getippt wird, kann ein Bonusangebot den Unterschied machen.

Bonusbedingungen vor der Inanspruchnahme checken

Nicht jeder Sportwetten-Bonus bietet einen Mehrwert. Vor der Inanspruchnahme sollten unbedingt alle Bonusbedingungen genaustens unter die Lupe genommen werden.

Anhand der Umsatzbedingungen, der Mindestquote und dem zeitlichen Limit können faire Angebote erkannt werden. So sollten sich alle Bedingungen in einem fairen Verhältnis zueinander verhalten.

Sofern Interessenten keinerlei Kenntnis über die Bonusbedingungen besitzen, lohnt sich der Blick auf ein Vergleichsportal.