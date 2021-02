Der frühere Fußball-Weltmeister Lukas Podolski darf weiter auf seinen zweiten Pokalsieg in der Türkei hoffen. Mit seinem Klub Antalyaspor setzte sich der 35-Jährige am Donnerstag 1:0 (0:0) im Viertelfinale bei Sivasspor durch. Wie im Vorjahr erreichte Antalya damit das Halbfinale, damals scheiterte der Klub an Alanyaspor (0:1/0:4).

Lukas Podolski strebt Pokalsieg in der Türkei an

Podolski, Cupsieger 2016 mit Galatasaray, wurde in der 66. Spielminute eingewechselt, kurz zuvor hatte der Angolaner Fredy per Foulelfmeter den Siegtreffer erzielt (62.).

SID