In den vergangenen Jahren konnte sich die Wett-Branche einen riesigen Aufstieg sichern. Immer mehr Sportfans interessieren sich für eine Wettabgabe auf ganz unterschiedliche Sportarten. Egal ob Fußball, Eishockey, American Football oder Basketball, nahezu jede Sportart wird inzwischen im Wettangebot bereitgestellt. Auch die Anzahl der Wettmöglichkeiten pro Partie sind in den letzten Jahren sprichwörtlich explodiert.

Es ist kein Wunder, dass sich Wettportale immer etwas Neues einfallen lassen, um ihre Kundschaft bei Laune halten zu können. Die Konkurrenz ist mittlerweile so groß, dass 100 verschiedene Namen am Markt um die Gunst der Sportfans werben. Nahezu jährlich kommen neue Wettanbieter auf den Markt, während kaum Wettportale schließen müssen.

Das beste Angebot eines Anbieters ist bei vielen Wettportalen bereits ausgeschöpft. Hohe Quoten, eine Vielzahl an Sportarten und Wettmöglichkeiten, sowie ein schneller Kundenservice sind inzwischen Standardanforderungen der Kundschaft. Genau aus diesem Grund lassen sich viele Plattformen auf einen neuen Bereich ein. Online Casinos sind ebenfalls sehr gefragt und steigern jährlich den eingespielten Umsatz.

Sicherlich ist die Frage berechtigt, ob ein Wettanbieter eine gute Anlaufstelle für Casinoslots ist. Wir sind dieser Frage auf den Grund gegangen und wollen sie für unsere Leser beantworten.

Sportwetten-Portale mit Online Casinoslots

Reine Sportwetten-Plattformen gibt es inzwischen kaum noch. Nahezu jeder Anbieter ist mittlerweile dazu gezwungen, einen weiteren Glücksspielbereich zu erschließen, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Das beliebteste Angebot neben einer Wettabgabe fällt dabei natürlich auf Lotto oder Casinoslots. Beide Bereiche werden von vielen Wettportalen angeboten, sodass auf einer Plattform alles bereitgestellt wird.

Wer sich spannende Slots im Casino Bonus Vergleich ansieht, wird schnell feststellen, dass auch zahlreiche Buchmacher in der Liste zu finden sind. Doch lohnt es sich für ein Wettportal überhaupt, ein eigenes Online Casino einzugliedern? Sicherlich wird es den ein oder anderen Sportfan geben, der sein Glück an einem Automaten probieren möchte. Zocker, welche bereits seit Jahren in einem Online Casino spielen, werde sicherlich nicht bei einem Wettanbieter spielen.

Es ist fraglich, ob die Portale sich gegenseitig solch einer Konkurrenz aussetzen müssen. Während Spieler eines Online Casinos nur wenig Interesse an Wettabgaben besitzen, ist das Spielen an einem Automaten eine Abwechslung für Tipper, die jedoch nur sehr selten wahrgenommen wird.

Auch Casinos setzen auf Wettbereiche

Es sind nicht nur Sportwetten-Portale, die in einen anderen Bereich vordringen. Auch Online Casinos besitzen inzwischen sehr häufig eine Anbindung an ein Wettbereich. So erhalten Spieler neben einer Chance auf hohe Gewinne an einem Spielautomaten auch die Chance, auf eine Wettabgabe auf die 1.Bundesliga oder andere europäische Topligen.

Beide Bereiche bieten nur ein abgespecktes Angebot

Wir haben uns einen Einblick verschafft, ob es Auffälligkeiten bei diesen Anbietern zu finden gibt. Und tatsächlich ist uns relativ schnell aufgefallen, dass viele Portale nur ein abgespecktes Angebot bereitstellen.

Während beispielsweise ein Online Casino um die 2.000 verschiedenen Spielautomaten bereithält, kommt ein Wettanbieter mit Anbindung eines Casinos gerade einmal auf 200 bis 500 Slots. Auch andersherum ist dieses Phänomen zu beobachten. Wettanbieter besitzen zahlreiche Sportarten auf die getippt werden kann, während Casinos mit Wettangebot oftmals nur sehr wenige Sportarten oder Ligen im Angebot besitzen.

Eine Trennung ist richtig und wichtig

Zahlreiche Unternehmen machen einen sauberen Schnitt und trennen die Bereiche voneinander, um ein perfektes Angebot bereitstellen zu können. Aufgrund der stetig wachsenden Umsätze ist es jedoch auch verständlich, dass sowohl Sportwetten-Portale, als auch Online Casinos versuchen ihre Kundschaft zufriedenstellen zu können.

In beiden Glückspielsegmenten spielt Erfahrung, unserer Meinung nach, eine wichtige Rolle. Sicherlich handelt es sich bei beiden Bereichen um Glücksspiel. Dennoch ist ein enormer Unterschied zwischen einer Wettabgabe und einer Drehung an einem Spielautomaten vorhanden. Genau deshalb sind wir der Meinung, dass ein Zocker in ein Online Casino und ein Sportfan zu einem Wettportal gehört. Durch die Zusammenführung hält das Unternehmen zwar beide Bereiche bereit, diese schienen in unserem Text jedoch deutlich kleiner auszufallen, als ein reines Sportwetten- oder Casinoangebot.

Mit einem Sportwetten- oder Casinovergleich einen ersten Einblick erhalten

Wer sich einen Einblick auf ein Sportwetten-Portal oder ein Online Casino verschaffen möchte, sollte eine Vergleichswebseite aufrufen. Hier werden nahezu alle Anbieter aufgelistet und genauer unter die Lupe genommen.

Alle Eigenschaften wie Slots, Wettmöglichkeiten oder Bonusangebote werden durchleuchtet und bewertet. Auch die „Zusatzangebote“, über die wir in diesem Thema gesprochen haben, werden aufgelistet.

Wer ein Online Casino mit einer riesigen Vielfalt an Slots erleben möchte, sollte sich ein reines Casino heraussuchen, um über 2.000 Spielautomaten verfügen zu können. Auch bei Wettportalen ist dies zutreffend. Sofern Sie auf der Suche nach hohen Quoten oder Randsportarten sind, sollte es ein seriöser Wettanbieter werden, statt einem Casino mit einem kleinen Wettbereich.