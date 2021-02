Auch im Europapokal der Frauen müssen Ausweichspielorte her: Wegen der Corona-Reisebeschränkungen tragen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ihr Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen LSK Kvinner nicht in Norwegen, sondern in Ungarn aus. Wie der deutsche Double-Gewinner und Vorjahresfinalist am Montag mitteilte, findet die Begegnung am 10. März (14.00 Uhr) im Gyirmoti Stadion in Györ statt.

Alexandra Popp und Co. reisen nach Ungarn

Das Hinspiel eine Woche zuvor (18.15 Uhr/Sport1) steigt in Wolfsburg. Die Runde der letzten 16 war am vergangenen Dienstag ausgelost worden. Vizemeister Bayern München hat mit dem Hinspiel bei BIIK Kasigurt aus Kasachstan große Reisestrapazen zu bewältigen.

SID