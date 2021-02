Der künftige WM-Gastgeber Katar und Australien verzichten auf einen Gaststart bei der Südamerika-Meisterschaft der Fußballer im Sommer (11. Juni bis 11. Juli). Das gab der ausrichtende Kontinentalverband CONMEBOL am Dienstag bekannt. Beide Nationen haben demnach mit Verweis auf Terminkollisionen mit der WM-Qualifikation abgesagt.

Copa America: Katar und Australien nehmen nicht teil

Australien spielt in der asiatischen Qualifikation, Katar wird zur Vorbereitung auf die Heim-WM 2022 als Gast an der europäischen Ausscheidung teilnehmen. Die Copa America war 2020 wegen der Corona-Pandemie in den kommenden Sommer verlegt worden. Gastgeber sind Argentinien und Kolumbien, Titelverteidiger ist Brasilien.

SID