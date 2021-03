Ein brasilianischer Fußballfan hat seinem Unmut über die aktuelle Lage seines Lieblingsklubs mit einer originellen Aktion Luft gemacht. Nach der zweiten Niederlage im zweiten Saisonspiel spendete ein Anhänger des Viertligisten ACD Potiguar gerade einmal einen Centavo auf ein Klubkonto und schrieb beim Verwendungszweck die klare Botschaft an den Vereinspräsidenten: "Raus, Benjamin. Potiguar braucht dich nicht."

Brasilien: Dicke Luft beim Viertligisten ACD Potiguar

Der Überweisungsbeleg machte anschließend landesweit in WhatsApp-Gruppen die Runde. Nach dem 0:4 am Sonntag gegen Assu in der regionalen Bundesland-Meisterschaft von Rio Grande do Norte war bereits Trainer Luis Miguel beim Tabellenletzten zurückgetreten. Der Zorn der Fans richtet sich nun gegen den Präsidenten Benjamin Machado.

SID