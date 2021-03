In der Champions League treffen bekanntlich die besten Mannschaften Europas aufeinander. Das enorm hohe Niveau hält aber nicht nur absolute Top-Spiele auf Augenhöhe, sondern auch die ein oder andere Partie zwischen David und Goliath parat. Immer wieder kommt es so auch zu Überraschungen, die uns, sofern wir die entsprechenden Wetten platzieren, viel Geld einbringen können. Doch welche Wetten sind besonders interessant? Wo finden wir starke Quoten zu Einzelspiel- und Langzeitwetten? Alles Wissenswerte rund um das Thema Champions League Wetten erfahrt ihr hier.

Pre-Match Wetten

Wir unterteilen die Wettmärkte zu erst einmal in Pre-Match, Langzeit- und Live Wetten. Wie die Namen bereits verraten, handelt es sich bei den Pre Match um spielbezogene Wetten, die vor Anpfiff platziert werden. Das Angebot erstreckt sich je nach Buchmacher von den klassischen 1/X/2 Wetten (Sieg Team 1/ Remis/ Sieg Team 2) bis hin zu individuell zusammenstellbaren In-Game Kombinationen über Wettkonfiguratoren. Dabei könnt ihr beispielsweise folgende Ereignisse eines Spiels miteinander kombinieren und so höhere Quoten erzielen: „Sieg Team 1 + über 2,5 Tore + Spieler X erzielt ein Tor“. Nicht alle Buchmacher bieten solche Wettkonfiguratoren oder Bet Builder an, liefern dafür aber vorausgewählt Kombinationen, wie zum Beispiel Tipico.

Langezeit Wetten

Bei Langzeitwetten kann es zum einen um den Gesamtsieger der laufenden oder kommenden Champions League Saison gehen, zum anderen natürlich aber auch um den besten Torschützen oder Gruppensieger. Hier empfiehlt es sich in der Regel die Wetten so früh wie möglich zu platzieren, da die Quoten mit guten Performances des Teams und dem Vorankommen im Wettbewerb natürlich sehr schnell abnehmen. Nahezu jeder große Bookie bietet mehrere längerfristige Champions League Wetten an.

Live Wetten

Gerade in den KO-Spielen ab dem Achtelfinale wird es immer spannender und so auch für uns interessanter. Zwar können auch Gruppensieg- oder Qualifikationswetten abgeschlossen werden, der Nervenkitzel liegt aber unbestritten in der KO-Endrunde. Mit Live Wetten könnt ihr während das Spiel in vollem Gange ist viele Wetten auf den weiteren Verlauf platzieren. Hat euer Team beispielsweise viele Torabschlüsse, könnte es insgesamt zu vielen Ecken (hier bieten sich Over/ Under Wetten an) kommen. Ihr spürt es liegt ein Tor in der Luft und euer Lieblingsspieler nähert sich mit jedem Abschluss an? Dann platziert schnell eure Live Wette auf „das nächste Tor Spieler X“ und angelt euch die Top-Quoten.

Beliebte Wettmärkte auf den Aussenseiter

Gerade in der Champions League, wenn die Besten der Besten aufeinander treffen, ist es natürlich auch immer möglich, dass der vermeintliche Favorit im eigenen Stadion überrascht wird. Doppelte Chance Wetten auf den Aussenseiter (zum Beispiel „Sieg oder Remis Team 2“), kombiniert mit „beide Teams treffen“ oder „mehr als 2,5 Tore“ liefern gute Quoten und können im Rückspiel, wenn das Hinspiel beispielsweise sehr klar ausgefallen ist und der Favorit ein wenig rotieren wird, sehr lukrativ sein. Auch eine Wette auf eine Führung des Aussenseiters im vermeintlich hoffnungslosen Rückspiel ist eine quotenstarke Option. Hierbei wird ausschliesslich gewettet, dass ein Team das erste Tor erzielt, ganz egal wie der restliche Verlauf des Spiels auch aussehen mag.

Gute Quoten auf die Favoriten

Da sich die Teams mit den Platzierungen der Vorsaison für die Champions League qualifizieren, kann es gut sein, dass ein im vergangenen Jahr starkes Team plötzlich große Schwächen aufweist. Spielerwechsel, Trainerwechsel und andere Ursachen können die Gründe sein. Ist nun ein Team stark favorisiert, sind Handicap Wetten eine der beliebtesten Optionen die Quoten zu erhöhen. Bei einer Sieg Wette auf Team 1 mit Handicap -2 startet dieses Team mit einem fiktiven Rückstand von zwei Toren und muss für eine erfolgreiche Wette demnach drei Tore mehr erzielen als der Gegner. Auch Over/ Under Tor Wetten, vielleicht sogar kombiniert mit Spieler X als ersten oder beliebigen Torschützen, sind ein viel genutztes Mittel um seine Wett Tipps zu möglichst viel Geld zu machen.