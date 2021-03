Der FC Ingolstadt hat nach der Pleite im Spitzenspiel in der 3. Fußball-Liga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Vier Tage nach dem 0:4 beim Tabellenführer Dynamo Dresden siegten die Schanzer in einem Nachholspiel beim Krisenklub KFC Uerdingen 3:0 (1:0) und kletterten auf den zweiten Platz.

FC Ingolstadt auf einem direkten Aufstiegsplatz

Hansa Rostock unterlag dagegen nach acht Spielen ohne Niederlage beim Abstiegskandidaten VfB Lübeck 0:1 (0:0) und rutschte auf Rang drei ab. Aufsteiger 1. FC Saarbrücken feierte mit dem 4:1 (1:0) gegen den MSV Duisburg den vierten Sieg in Folge und bleibt als Fünfter im Aufstiegsrennen.

Mit seinen Saisontoren Nummer sieben und acht sorgte Stefan Kutschke (43. und 51., Foulelfmeter) für die Entscheidung in Krefeld, den dritten Treffer erzielte Dennis Eckert Ayensa (85.). Nach vier Niederlagen in Folge sicherte Soufian Benyamina (48.) Lübeck wieder einen Sieg. Für Saarbrücken trafen Julian Günther-Schmidt (44.), Kianz Froese (60.) und Minos Gouras (67. und 71.).

