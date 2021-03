Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Sportdirektor Boris Notzon mit sofortiger Wirkung freigestellt. "Nach der Umstrukturierung in der Geschäftsführung hat sich der FCK im Bereich der sportlichen Leitung neu aufgestellt, so dass die Position des Sportdirektors in der aktuellen Konstellation in der 3. Liga nicht mehr darstellbar ist", wird Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen in einer Mitteilung des Traditionsklubs zitiert. Der Schritt sei dem Verein "nicht leicht gefallen".

Die Unruhe beim FCK reißt nicht ab

Notzon war seit 2014 in unterschiedlichen Positionen bei den Pfälzern tätig, den Posten des Sportdirektors übernahm er im Sommer 2017. Sein Vertrag läuft noch bis zum Saisonende. "Wir wünschen Boris Notzon für seine berufliche und persönliche Zukunft nur das Beste", sagte Hengen.

SID