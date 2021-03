Der frühere Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski kann auf den Pokalsieg mit Antalyaspor hoffen. Der türkische Erstligist bezwang am Mittwochabend Alanya mit 2:0 (1:0), nachdem er gegen denselben Gegner erst am Samstag im Ligabetrieb 0:4 verloren hatte. Im Finale wartet der neunmalige Pokalsieger Besiktas Istanbul.

Lukas Podolski erzielte das 1:0

Podolski stand für Antalya in der Startformation und bestätigte seinen Einsatz durch die 1:0-Führung in der 18. Minute. Hakan Özmert (82.) erhöhte in der Schlussphase zum Endstand.

Podolskis Vertrag läuft zum Saisonende aus, gegenüber der Zeitung Fanatik äußerte der 35-Jährige den Wunsch, den Verein im Sommer zu verlassen. "Stand jetzt werde ich nach Ablauf meines Vertrages im Sommer gehen", sagte Podolski, der zuletzt Ende Dezember von Anfang an spielen durfte.

SID