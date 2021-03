Der Halbfinal-Kracher im DFB-Pokal der Frauen zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München am Ostersonntag (14.00 Uhr) wird live in der ARD übertragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit.

Im Vorjahr triumphierte der Dauersieger aus Wolfsburg

Den zweiten Finalisten ermitteln am Vortag Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg. Diese Begegnung (13.00 Uhr) ist im Livestream unter hessenschau.de zu verfolgen. Das Endspiel steigt am 30. Mai in Köln.

SID