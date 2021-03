Im Amateurfußball entscheiden sich immer mehr Landesverbände für einen Abbruch der Saison. Am Samstag verkündete auch der Fußballverband Rheinland mit Sitz in Koblenz, den Spielbetrieb in allen Spiel- und Altersklassen einzustellen. Alle bisher ausgetragenen Begegnungen werden annulliert, Auf- und Absteiger gibt es nicht. Einzig die Pokalwettbewerbe sollen nach Möglichkeit zu Ende gespielt werden.

Die Pandemie bringt den Amateursport erneut zum Stoppen

Zuvor hatten bereits die Landesverbände Südwest, Saarland, Hamburg und Schleswig-Holstein sowie die Regionalliga Nordost beschlossen, die Spielzeit vorzeitig abzubrechen. Derzeit ist wegen der Coronaverfügungen nicht einmal ein Trainingsbetrieb möglich.

SID