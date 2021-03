Das letzte Jahr hat der gesamte Nation zugesetzt und auch zu erheblichen Veränderungen und Einschnitten im Profifußball geführt. Was Anfang März mit einem Lockdown begann, ging später in strenge Sicherheitskonzepte der Bundesliga über. Heute ist es den Mannschaften möglich, ihre Spiele unter Beachtung dieses Konzepts auszutragen und den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Doch wie lassen sich Profiturniere eigentlich im Lockdown umsetzen, ohne ein Risiko für die Spieler, die Trainer und das Team einzugehen?

Bild von Free-Photos auf Pixabay



Die Bundesliga Spiele in der Corona Zeit

Im Fußball Livestream haben die Fans die Möglichkeit ihre Lieblingsmannschaften weiterhin zu verfolgen und alle Spiele anzusehen. Auch wenn viele Fans anfangs an der Umsetzbarkeit der Bundesliga zweifelten, hat sich in den letzten Monaten daraus eine willkommene Abwechslung entwickelt.Die Diskussionen haben sich auf andere Themengebiete verschoben.Der letzte positive Coronatest des FC Bayern Stars Thomas Müller initiierte eine Wiederaufnahme der Corona Diskussion rund um die Sinnhaftigkeit der Club WM in Katar.

In erster Linie geht es bei diesen Diskussionen um die Privilegien, die Profifußballer genießen. Sie reisen nach wie vor zu den Spielen um die Welt, während in Deutschland die Menschen eingeschränkt sind und über Monate zum Teil nicht einmal weiter als 15 km ihren Wohnort verlassen durften. Nicht zuletzt der SPD Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat deutliche Kritik geäußert an den vielen internationalen Reisen der Fußballer zu den Turnieren. Das würde alles andere als ein Vorbild liefern, denn eigentlich hatte die Regierung von Reisen abgeraten.

Die anstehenden Turniere und Wettkämpfe 2021

Bisher waren die leeren Rängen und die verwaisten Arenen der einzige Beweis dafür, dass die Mannschaften im Lockdown spielen. International werden sehr viele Wettbewerbe auch weiterhin ausgetragen. Eines der größeren Turniere war zuletzt die Handball WM der Männer in Ägypten, hier traten 32 Nationen gegeneinander an. In den kommenden Wochen stehen internationale Turniere und Spiele an. Im Februar startete die Champions League. Darüber hinaus ist die Fußball Europameisterschaft für den Juni geplant. Kurz danach folgt Olympia in Tokio. Fraglich ist heute noch, ob die Olympischen Spiele wirklich stattfinden werden.

Kritik auf dem Rasen

Gerade ausgelassene Jubelszenen im Spitzensport werden von Experten wie dem Epidemiologen Uwe Liebert von der Universität Leipzig äußerst kritisch und als fatales Zeichen für die Bevölkerung gewertet. Während sich die Spieler auf dem Platz umarmen und jubeln, käme es den Zuschauern vor, als würde es gar keine Pandemie geben. Flächendeckend werden die Leute zum Abstand und zur Nachsicht angehalten. Zudem sollen die Kontakte auf ein Mindestmaß reduziert werden. Deshalb wünschen sich die Experten eine Nachschärfung, wenn es um die Umsetzung der Hygienekonzepte auf dem Rasen geht.

Ebenso wenig Verständnis bringen die Epidemiologen für die internationalen großen Wettkämpfe und Turniere auf. Denn hier kommen Mannschaften aus verschiedenen Ländern zusammen. Mit dabei sind Länder mit geringen Infektionszahlen und Länder mit sehr hohen Infektionszahlen. Es wäre zu überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, diese Turniere auszusetzen, bis die Lage wieder unter Kontrolle sei. Für das Geschehen auf dem Platz gibt es in der Deutschen Fußballliga kurz DFL bisher noch keine eindeutige Regelung.

Angespannte Lage im Spitzensport

Eines bleibt wohl gleich, die Lage ist in allen Sportarten äußerst angespannt. Die meisten Probleme haben nicht die Fußballer, sondern andere Ligen, wie zum Beispiel die Deutsche Eishockey Liga, die auf die Ticket Verkäufe angewiesen ist. Bei der Fußballliga finanziert sich die erste Bundesliga vermehrt durch TV Rechte. Diese geben Ihnen die Möglichkeit einer stabilen Finanzierung über eine recht lange Zeit. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich die pandemische Lage in den nächsten Jahren auf den Spitzensport und das alltägliche Leben auswirkt.