1860 München hat seine Aufstiegsambitionen in der 3. Fußball-Liga untermauert. Die Löwen siegten im Münchner Derby bei Türkgücu mit 2:0 (0:0) und verkürzten den Rückstand auf Platz zwei zumindest vorübergehend auf zwei Punkte. Richard Neudecker (59.) und Semi Belkahia (83.) trafen für die Mannschaft von Trainer Michael Köllner.

1860 München gewinnt das Derby gegen Türkgücu

Im Abstiegskampf feierte der 1.FC Kaiserslautern einen wichtigen Erfolg gegen Aufsteiger 1. FC Saarbrücken. Der viermalige deutsche Meister gewann durch einen Doppelpack von Daniel Hanslik (11., 24.) mit 2:1 (2:1) und liegt nur noch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Bayern München II auf einem Abstiegsrang.

Die Pfälzer überholten damit den KFC Uerdingen. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Stefan Krämer unterlagen die Krefelder beim SC Verl mit 0:3 (0:2). Mael Corboz (19.), Sascha Korb (38.) und Lars Ritzka (77.) waren für den Aufsteiger erfolgreich, der sich auf den sechsten Tabellenplatz schob.

Unterdessen kam der 1.FC Magdeburg nach vier Siegen am Stück nicht über ein 0:0 gegen den FSV Zwickau hinaus. Der FCM muss damit weiterhin nach unten schauen, der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt vier Punkte.

Im Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld hat Viktoria Köln einen souveränen 2:0 (1:0)-Heimsieg über den Halleschen FC eingefahren. Mike Wunderlich (32.) und Simon Handle (58.) waren für die Domstädter erfolgreich.

Hansa Rostock hatte am Freitag die Tabellenführung durch ein 1:0 bei Bayern München II übernommen. Der Ingolstadt kann nach Punkten am Sonntag mit einem Sieg gegen den SV Meppen gleichziehen. Der bisherige Spitzenreiter Dynamo Dresden befindet sich nach Coronafällen in Quarantäne.

SID