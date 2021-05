Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga eine 0:4 (0:2)-Niederlage beim Halleschen FC hinnehmen müssen. Michael Eberwein (21.) und Julian Derstroff (22.) erzielten per Doppelschlag die Treffer für den HFC in der ersten Hälfte, Terrence Boyd (60./64.) schnürte in den zweiten 45 Minuten noch einen Doppelpack.

Wehen und Trainer Rehm mussten sich 0:4 geschlagen geben

Halles Niklas Kastenhofer sah wegen groben Foulspiels (79.) die Rote Karte. Der SVWW belegt mit 56 Punkten den sechsten Tabellenplatz, Halle ist mit 49 Zählern Elfter.

SID