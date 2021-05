Matthew Hoppe vom Bundesliga-Absteiger Schalke 04 steht vor seinem Debüt für die Fußball-Nationalmannschaft der USA. Der 20 Jahre alte Angreifer wurde von Nationaltrainer Gregg Berhalter in den Kader für das Test-Länderspiel gegen den EM-Teilnehmer Schweiz (30. Mai in St. Gallen) und die folgenden Duelle in der CONCACAF-Nations-League berufen.

Schalker Hoppe erstmals im Kader der USA

Nominiert wurde erstmals auch Bayern Münchens Nachwuchsspieler Justin Che (17). Auch John Brooks (VfL Wolfsburg), Tyler Adams (RB Leipzig), Julian Green (SpVgg Greuther Fürth), Gio Reyna (Borussia Dortmund) und Josh Sargent (Werder Bremen) stehen im Kader.

SID