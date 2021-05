Schon beim Betreten des "Wohnzimmers" bekam Stephan Lerch wieder Gänsehaut. "Ich komme sehr gerne her", sagte der Trainer der Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg, die am Sonntag (16.00 Uhr/ARD) in Köln zum siebten Mal in Serie und zum achten Mal insgesamt den DFB-Pokal gewinnen können.

Wolfsburg will erneut den Pokal holen

Doch der Rekordsieger unter neuem Namen hat etwas dagegen. Eintracht Frankfurt, bis zur Fusion im Sommer 1. FFC Frankfurt, will dem Titel-Abo der Wölfinnen ein Ende setzen und zum zehnten Mal den Pokal an den Main holen.

"Die Mannschaft brennt, das ist bei mir genauso", sagte Trainer Niko Arnautis, der dem VfL im Spaß einen Deal anbot mit Blick auf das Finale der Bundesliga eine Woche später: "Wir gewinnen den Pokal und machen Wolfsburg zum Meister."

Am 6. Juni gibt die Eintracht im Gastspiel bei Tabellenführer Bayern München, der nur zwei Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Wolfsburg hat, das Zünglein an der Waage. Lerch wollte das naturgemäß nicht annehmen: "Wir sind fest entschlossen, den Pokal wieder mit nach Wolfsburg zu nehmen."

SID