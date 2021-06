Fußball-Nationalspielerin Sara Däbritz hat in Frankreich mit Paris St. Germain die Regentschaft von Olympique Lyon beendet. Mit einem 3:0 (1:0) am letzten Spieltag gegen Dijon holte PSG erstmals die Meisterschaft, Däbritz erzielte per Elfmeter das 1:0 (8.). Rekordchampion Lyon, Klub von Dzsenifer Marozsan, hatte zuletzt 14-mal in Serie den Titel geholt.

Meistertitel für PSG und Sara Däbritz

PSG beendet die Saison ungeschlagen, der Klub holte 62 von 66 möglichen Punkten. Lyon liegt in der Abschlusstabelle einen Zähler zurück.

SID